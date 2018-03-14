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Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поблагодарил отправленного в отставку Рекса Тиллерсона за сотрудничество. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем аккаунте Twitter. Там же он указал, что готов к работе с новым главой Госдепа США Майком Помпео.

"Я хотел бы поблагодарить Рекса Тиллерсона за очень хорошее сотрудничество во время его пребывания в должности государственного секретаря США. С большим нетерпением ожидаю тесного сотрудничества с вновь назначенным Майком Помпео в вопросах укрепления трансатлантических отношений, сотрудничества НАТО, региональной безопасности и двусторонних отношений", - написал Ринкевич.

I would like to thank Rex Tillerson for a very good cooperation during his tenure as US Secretary of State, very much looking forward to working closely with Secretary Designate Mike Pompeo to strengthen transatlantic relations, NATO, regional security and bilateral ties — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 13 марта 2018 г.

Напомним, 12 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Трамп поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".

В свою очередь, руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел — первая женщина во главе ЦРУ. Ранее она занимала пост заместителя Помпео.

По данным The Washington Post, у Тиллерсона были разногласия с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".