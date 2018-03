Эксклюзив |

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поблагодарил отправленного в отставку Рекса Тиллерсона за сотрудничество. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем аккаунте Twitter. Там же он указал, что готов к работе с новым главой Госдепа США Майком Помпео.

"Я хотел бы поблагодарить Рекса Тиллерсона за очень хорошее сотрудничество во время его пребывания в должности государственного секретаря США. С большим нетерпением ожидаю тесного сотрудничества с вновь назначенным Майком Помпео в вопросах укрепления трансатлантических отношений, сотрудничества НАТО, региональной безопасности и двусторонних отношений", - написал Ринкевич.

I would like to thank Rex Tillerson for a very good cooperation during his tenure as US Secretary of State, very much looking forward to working closely with Secretary Designate Mike Pompeo to strengthen transatlantic relations, NATO, regional security and bilateral ties