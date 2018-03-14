Ринкевич поприветствовал нового главу Госдепа США (22)

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Эксклюзив | 14 марта 2018 года, 09:18

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поблагодарил отправленного в отставку Рекса Тиллерсона за сотрудничество. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем аккаунте Twitter. Там же он указал, что готов к работе с новым главой Госдепа США Майком Помпео.

"Я хотел бы поблагодарить Рекса Тиллерсона за очень хорошее сотрудничество во время его пребывания в должности государственного секретаря США. С большим нетерпением ожидаю тесного сотрудничества с вновь назначенным Майком Помпео в вопросах укрепления трансатлантических отношений, сотрудничества НАТО, региональной безопасности и двусторонних отношений", - написал Ринкевич.

Напомним, 12 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Трамп поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".

В свою очередь, руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел — первая женщина во главе ЦРУ. Ранее она занимала пост заместителя Помпео.

По данным The Washington Post, у Тиллерсона были разногласия с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".

Комментарии 22
Что за хрень?!1 час назад
Почему приветствие не на валоде?!
3
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Патриот Латвии1 час назад
Не слишком ли много внимания уделяется этому гомосеку? Ринкевич то, Ринкевич се, поел, пукнул, написал в твиттер. Просто какое-то шоу за стеклом. Я думаю, что главное за чем должна следить общественность это то, чтобы в случае войны, Ринкевич и Ко не отправились создавать правительство в изгнании, а остались защищать и умирать за Латвию, как от того требует присяга гражданина Латвии, а что он там делает ни кого не волнует
2
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Патриот 1 час назад
Почему не на Латышском?! Ринька голубок!? Боишься что не смогут перевести и прочитать богом забытый язык?
1
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