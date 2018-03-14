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Сложно найти оптимальное решение по Дню памяти латышских легионеров 16 марта, которое бы устроило всех в Латвии, однако компромиссные варианты возможны. Об этом в эфире Baltkom заявил историк, исследователь института истории Латвии ЛУ Артур Жвинклис.

«Латвии не надо заниматься торжественным чествованием солдатов латышского легиона Waffen SS. Понятно, что 16 марта неоднозначно воспринимается в нашем обществе. Пусть это звучит утопично, но я очень хотел бы, чтобы однажды 8-го мая правительство Латвии вместе с дипломатическим корпусом отправились почтить память павших солдат. Сначала бы они поехали в Лестене, где отдали бы дань уважения погибшим во время Второй мировой войны латышским легионерам, а потом почтили бы память советских воинов, например, на рижском Братском кладбище. Мы не должны забывать об этом. Латыши гибли по обе стороны фронта. Если бы мы с этим считались, и все было бы именно так, то, возможно, в Латвии смогли бы привести все в порядок», - сказал историк.

Он также подчеркнул, что латышский народ был обманут вне зависимости от того, за какую сторону воевал.

«И те латыши, которые воевали за Красную армию, и те, которые воевали в составе войска СС, все были жестоко обмануты. Да, они воевали против друг друга, но воевали за независимость Латвии. Когда московское радио на своих волнах играло гимн Латвии, была надежда на новую страну. Пусть под Советским Союзом, но независимую страну. В результате у всего народа отняли высокое звание «освободителя». Обманули украинских, белорусских, русских солдат, которые воевали и погибали здесь за свободу», - сказал Жвинклис.

Он добавил, что на одном только воинском братском кладбище в Приекуле захоронено 23 тысяч солдат.

«В феврале 1945 года там шли тяжелые бои. По сути это была бессмысленная атака. Туда гнали людей, чтобы занять этот город к годовщине Красной армии», - заключил историк.

Напомним, Рижская дума разрешила заявленные на 16 марта мероприятия: шествие организации Daugavas Vanagi и мероприятие общества в поддержку национальных воинов.