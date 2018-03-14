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Одни из самых больших трудностей в юридической сфере жители Латвии испытывают при разводе. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала присяжный адвокат Евгения Тверьяновича-Боре. По ее словам, дополнительные сложности возникают в семьях с детьми.

"Семейное право - очень наболевший в обществе вопрос. Я лично выступаю за то, чтобы все урегулировалось в досудебном порядке. Тема семейного права очень чувствительная и больная, особенно если в семье есть дети. Когда начинается дележка имущества - это страшно. Но когда начинается раздел детей, страшнее вообще ничего не может быть. Подключаются государственные органы - сиротский суд, психологи, детей водят на разные обследования, чтобы понять, с кем им будет комфортабельнее. Хочется обратиться к членам общества с призывом думать не только о себе. Мужчины и женщины при разводе часто тянут одеяло на себя, важно помнить о том, что посередине стоит ребенок, который ни в чем не виноват", - сказала Тверьяновича-Боре.

Напомним, до 16 марта в Латвии проходят Дни адвокатуры. Жители могут получить бесплатные юридические консультации адвокатов по всей Латвии. Со списком присяжных адвокатов можно ознакомиться на портале www.advokatura.lv.