Адвокат: развод супругов в Латвии - это страшно (9)

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Эксклюзив | 14 марта 2018 года, 16:15

Одни из самых больших трудностей в юридической сфере жители Латвии испытывают при разводе. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала присяжный адвокат Евгения Тверьяновича-Боре. По ее словам, дополнительные сложности возникают в семьях с детьми.

"Семейное право - очень наболевший в обществе вопрос. Я лично выступаю за то, чтобы все урегулировалось в досудебном порядке. Тема семейного права очень чувствительная и больная, особенно если в семье есть дети. Когда начинается дележка имущества - это страшно. Но когда начинается раздел детей, страшнее вообще ничего не может быть. Подключаются государственные органы - сиротский суд, психологи, детей водят на разные обследования, чтобы понять, с кем им будет комфортабельнее. Хочется обратиться к членам общества с призывом думать не только о себе. Мужчины и женщины при разводе часто тянут одеяло на себя, важно помнить о том, что посередине стоит ребенок, который ни в чем не виноват", - сказала Тверьяновича-Боре.

Напомним, до 16 марта в Латвии проходят Дни адвокатуры. Жители могут получить бесплатные юридические консультации адвокатов по всей Латвии. Со списком присяжных адвокатов можно ознакомиться на портале www.advokatura.lv.

Комментарии 9
бывший2 часа назад
Страшное - это заключение брака, развод это отдушина.
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m1 час назад
это везде страшно... люди в Канаде разоряются, пока всем адвокатам заплатят...
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Петр Лиепиньш1 час назад
Нет. Я при разводе остался белным с одноцюй квартирой и машиной. Ненавижу баб!
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