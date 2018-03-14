АНОНС: Baltkom-онлайн - высылка российских дипломатов из Британии (11)
Эксклюзив | 14 марта 2018 года, 16:12
Сегодня с 18:00 до 20:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online о последствиях высылки российских дипломатов из Великобритании, о чем предупредила премьер Тереза Мэй.
Во время программы предусмотрены прямые включения с экспертами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Лондон требует созвать заседание совбеза ООН по делу Скрипаля. 23 российских дипломата будут высланы из страны.
Россия и с дипломатами США не чикалась выслала 755 человек.в ответ на высылку 35 российских.а с Англией и подавно обойдется суровее.Тем более обвинения шиты белыми нитками.
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Что будут Шоу устраивать?
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Ну что тут поделаешь: климакс, отсутствие юбера.... горе горькое.
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