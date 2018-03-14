Эксклюзив |

Сегодня с 18:00 до 20:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online о последствиях высылки российских дипломатов из Великобритании, о чем предупредила премьер Тереза Мэй.

Во время программы предусмотрены прямые включения с экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Лондон требует созвать заседание совбеза ООН по делу Скрипаля. 23 российских дипломата будут высланы из страны.