Пабрикс призвал следить за обсуждением в ООН "дела отравления Россией Скрипаля" (24)

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Эксклюзив | 14 марта 2018 года, 21:54

Совет Безопасности (СБ) ООН начал обсуждать дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, об этом сообщил на своей странице Twitter депутат Европарламента Артис Пабрикс.

"В эти минуты проходит заседание Совета Безопасности ООН о применении российского химического оружия на территории чужого государства и нарушении ранее принятых конвенций", - написал Пабрикс.

Напомним, встреча проводится по инициативе Великобритании. Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы Скрипаля причастна Москва. Российская сторона это отвергает.

Комментарии 24
Интересно2 часа назад
Эта говорящая голова когда-нибудь займется делами латвийскими? Сидел в Латвии -только о России кукарекал, пересел в Брюссель -опять о ней вещает. Может его переселить в Россию, чтобы изучал предмет изнутри?))))
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Ж1 час назад
Сенсация,которую прямо,чуть не высказал балабол,так и не вышла!Ох и истерична Гейропия,благо не все солидарны с Мэй!
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Evgenijs Kazins1 час назад
Опять все без фактов. Вся жизнь в одни ворота
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