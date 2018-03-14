Пабрикс призвал следить за обсуждением в ООН "дела отравления Россией Скрипаля" (24)
Эксклюзив | 14 марта 2018 года, 21:54
Совет Безопасности (СБ) ООН начал обсуждать дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, об этом сообщил на своей странице Twitter депутат Европарламента Артис Пабрикс.
"В эти минуты проходит заседание Совета Безопасности ООН о применении российского химического оружия на территории чужого государства и нарушении ранее принятых конвенций", - написал Пабрикс.
Šai mirklī notiek ANO drošības padomes sēde par Krievijas ķīmisko ieroču lietošanu svešas zemes teritorijā un pārkāpjot iepriekš konvencijas— Artis Pabriks (@Pabriks) 14 марта 2018 г.
Напомним, встреча проводится по инициативе Великобритании. Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы Скрипаля причастна Москва. Российская сторона это отвергает.
Эта говорящая голова когда-нибудь займется делами латвийскими? Сидел в Латвии -только о России кукарекал, пересел в Брюссель -опять о ней вещает. Может его переселить в Россию, чтобы изучал предмет изнутри?))))
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Сенсация,которую прямо,чуть не высказал балабол,так и не вышла!Ох и истерична Гейропия,благо не все солидарны с Мэй!
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Опять все без фактов. Вся жизнь в одни ворота
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