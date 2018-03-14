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Совет Безопасности (СБ) ООН начал обсуждать дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, об этом сообщил на своей странице Twitter депутат Европарламента Артис Пабрикс.

"В эти минуты проходит заседание Совета Безопасности ООН о применении российского химического оружия на территории чужого государства и нарушении ранее принятых конвенций", - написал Пабрикс.

Šai mirklī notiek ANO drošības padomes sēde par Krievijas ķīmisko ieroču lietošanu svešas zemes teritorijā un pārkāpjot iepriekš konvencijas — Artis Pabriks (@Pabriks) 14 марта 2018 г.

Напомним, встреча проводится по инициативе Великобритании. Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы Скрипаля причастна Москва. Российская сторона это отвергает.