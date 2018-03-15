Публицист Отто Озолс: если русские исчезнут, что это за Латвия? (49)

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Эксклюзив | 15 марта 2018 года, 15:46

Без русскоязычного населения Латвия не является Латвией. При этом общим языком общения в стране должен быть латышский. Такое мнение в программе "Разворот" в эфире радио Baltkom высказал латвийский публицист Отто Озолс, говоря о необходимости реформы школьного образования и переводе обучения на госязык.

Озолс отметил, что Латвию должны населять разные народы, но должен быть один язык, который будет понятен всем.

"Я всегда буду защищать присутствие русской культуры в Латвии. Я хочу, чтобы русские люди могли с друг другом общаться на родном языке. Это было бы дикостью навязывать другой язык! Но с другой стороны, у нас должен быть один язык, на котором мы будем друг друга понимать. Литовцы, эстонцы, евреи, поляки, русские, латыши... В Латвии должен быть один язык общения. И таким языком не может быть английский, немецкий или русский, если разные национальности живут в Латвии", - отметил публицист.

Озолс заявил, что русских в Латвии становится все меньше, и это его не радует.

"У меня совет для русских СМИ и общин: сделайте демографический анализ русского общества в Латвии. Это включает в себя не только численность, но и возрастную структуру. Это покажет что ситуация для русских катастрофическая, я думаю, что эти цифры очень плачевны. Меня не обрадует, если через 50 лет в Латвии не будет ни одного русского. Этого не должно произойти. Если русские исчезнут, что это за Латвия?", - заявил он.

Напомним, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре сегодня перед окончательным чтением отклонила последние попытки повлиять на переход обучения в школе на государственный язык.

Комментарии 49
Не Лоялен1 час назад
Если русские исчезнут, что это за Латвия?", - заявил он. Конечно!если все русские с Латвии уедут,кого вы националисты будите винить в своих не удачах по жизни?)
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Ипать Озолсофф1 час назад
Вся разница в том, что руссские просто уедут. А латыши съедят сами себя - и через 50 лет русским можно будет возвращаться и отвоёвывать своё у полудиких беженцев (если морозы перенесут).

И чем больше латыши вопят про "один язык, одна нация, один фю... (ой, извините, на последнюю часть фразы латыши не осмелились)" - тем быстрее исчезнут они как нация. Уже сейчас по численности по меркам ООН это не нация, а национальность.
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И все же, какой замечательный народ латыши!1 час назад
Все о русских, да о России пекутся. О себе подумать, совсем времени не остается.)))
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