Эксклюзив |

Без русскоязычного населения Латвия не является Латвией. При этом общим языком общения в стране должен быть латышский. Такое мнение в программе "Разворот" в эфире радио Baltkom высказал латвийский публицист Отто Озолс, говоря о необходимости реформы школьного образования и переводе обучения на госязык.

Озолс отметил, что Латвию должны населять разные народы, но должен быть один язык, который будет понятен всем.

"Я всегда буду защищать присутствие русской культуры в Латвии. Я хочу, чтобы русские люди могли с друг другом общаться на родном языке. Это было бы дикостью навязывать другой язык! Но с другой стороны, у нас должен быть один язык, на котором мы будем друг друга понимать. Литовцы, эстонцы, евреи, поляки, русские, латыши... В Латвии должен быть один язык общения. И таким языком не может быть английский, немецкий или русский, если разные национальности живут в Латвии", - отметил публицист.

Озолс заявил, что русских в Латвии становится все меньше, и это его не радует.

"У меня совет для русских СМИ и общин: сделайте демографический анализ русского общества в Латвии. Это включает в себя не только численность, но и возрастную структуру. Это покажет что ситуация для русских катастрофическая, я думаю, что эти цифры очень плачевны. Меня не обрадует, если через 50 лет в Латвии не будет ни одного русского. Этого не должно произойти. Если русские исчезнут, что это за Латвия?", - заявил он.

Напомним, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре сегодня перед окончательным чтением отклонила последние попытки повлиять на переход обучения в школе на государственный язык.