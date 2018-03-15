Эксклюзив |

Доказательств того, что Россия причастна к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля практически нет, как и логики в этом покушении. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист, директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике Александр Рар.

По его словам, нельзя исключать то, что газ «Новичок», которым якобы был отравлен Скрипаль и его дочь, мог попасть на территорию Британии из каких-то третьих каналов, так как с 90-х годов подобное невро-паралитическое вещество появилось в Сирии.

«Скрипаль никакого интереса для России не представлял. Все эти обвинения неслучайно появились за несколько дней до президентский выборов в России. Я считаю, Россия поступила правильно, согласившись тесно сотрудничать с английскими разведками, несмотря на необоснованные обвинения в адрес страны», - сообщил Рар.

Британские силовые структуры должны тщательно проверить факты, прежде чем выносить решения в отношении Москвы, считает журналист.

Также Рар прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Чемпионата мира по футболу, на который в связи с произошедшим отказались приехать члены правительства Великобритании, а также королевской семьи.

«Хорошо, что у футболистов и болельщиков из Англии есть возможность поехать на чемпиона мира. Я очень рад. Футбол спасен», - подчеркнул Рар.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.