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Юрмальская городская дума поддержала сегодня бесплатный проезд в общественном транспорте для всех жителей Юрмалы, рассказала представитель Юрмальской думы Зане Лейте.

Бесплатный общественный транспорт в городе будет введен с 1 июня. Чтобы ездить в городских автобусах бесплатно, нужно оформить карту жителя Юрмалы.

Решение Юрмальской думы должно еще согласовать Министерство охраны среды и регионального развития.

Как сообщила Лейте, с 2012 года юрмальский общественный транспорт является бесплатным для школьников и пенсионеров.

Как радио Baltkom рассказала правозащитник, депутат Юрмальской думы от партии "Согласие" Елизавета Кривцова, есть все шансы, что нововведение будет утверждено.

"Там есть что обсуждать, потому что в прошлый раз Рига тоже хотела внедрить скидки для рижан, в итоге ради Риги был изменен закон, согласно которому единственным критерием скидки не может быть декларированное место жительства. Юрмала в связи с этим предусматривает, что скидка дается не только тем, кто здесь живет, но и тем, у кого недвижимость, работникам полиции, там разные критерии. Так что думаю, что они пройдут контроль министерства", - сказал Кривцова.

Карты жителя Юрмалы начнут оформлять с 1 мая. Их бесплатно получат те, кто декларирован в городе, и те, кому принадлежит в Юрмале недвижимость. Для других карта будет стоить ежемесячно 28,86 евро, карта на год - 346,32 евро.