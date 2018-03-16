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16 марта не является датой для праздника, считает историк, исследователь института истории Латвии ЛУ Артур Жвинклис. Как он отметил в интервью радио Baltkom, трудно представить, что в какой-то другой европейской стране решили бы отмечать эту дату.

"Это не дата для праздника. Воевала вся Европа, там были и норвежцы, французы, испанцы. Различие в том, что они воевали на добровольной основе. Но никому бы в голову не пришло в Норвегии или Франции праздновать дату образования нацистских немецких сил. Я вижу, что каждый год на этих мероприятие одни и те же лица. Это штатные демонстранты. Появляются новые актеры, даже из западных стран. И антифашисты тоже. Это двусторонний спектакль. Это позорное зрелище. Я другого слова не нахожу", - сказал он.

Напомним, 15 марта Сейм отказался передавать на рассмотрение в комиссиях предложение национального объединения Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.

Законопроект поддержал 21 депутат, против выступили 25 парламентариев, а 31 политик воздержался.

Среди проголосовавших "за" кроме депутатов национального объединения Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK)были также представители партии No sirds Latvijai! Ингуна Судраба и Гунарс Кутрис.

Против проголосовали депутаты фракции "Согласия", а воздержались большинство депутатов "Единства" и СЗК. 11 депутатов не голосовали.

Напомним, нацблок подал в парламент соответствующие поправки к закону о праздничных, отмечаемых и памятных днях, подчеркнув, что таким образом "будет восстановлена историческая справедливость, что будет содействовать уважительному отношению официальной власти и общества к латышским национальным воинам".

В 1998 году Сейм 6-го созыва поддержал предложение объявить 16 марта днем памяти латышских воинов, но в 1999 году Сейм следующего, 7-го, созыва по предложению Народной партии исключил день 16 марта из закона о праздничных, отмечаемых и памятных днях.