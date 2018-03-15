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Жители Латвии боятся протестовать против реформы о переводе всех школ Латвии на госязык, так как боятся преследования. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал президент Русской общины Латвии Владимир Соколов.

"Лояльность каждый понимает по своему. Нет определенной расшифровки даже в законодательстве Латвии. Главная причина по которой жители Латвии не выходят протестовать - это страх быть наказанными. Участие в демонстрациях может поставить под угрозу карьеру преподавателя", -подчеркнул Соколов.

Напомним, правительство Латвии в начале октября 2016 года утвердило подготовленные Министерством образования поправки к закону об образовании, которые предусматривают возможность немедленного увольнения педагога или руководителя среднего или высшего государственного учебного заведения, если установлено, что он "нелоялен" Латвии или ее Конституции.

Накануне Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре перед окончательным чтением законопроекта отклонила последние попытки повлиять на школьную реформу.