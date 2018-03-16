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Сегодня в Риге прошли мероприятия дня памяти легионеров. В целом, по информации полиции, все прошло спокойно, но у памятника Свободы, возникло несколько конфликтов между придерживающимися противоположных мнений, два человека были задержаны.

По подсчетам полиции, в шествии участвовало около 1500 человек.

Началось все с богослужение в церкви Св. Иоанна, после которого организация Daugavas vanagi Latvijа провела уличное шествие до памятника Свободы.

Корреспондент радио Baltkom рассказал, что во главе шествия были лидеры организаций, а также депутаты Сейма от национального объединения.

"Перед шествием стали активно подтягиваться люди, большая часть из которых вышла после богослужения. По приблизительной оценке собралось несколько сотен человек. Люди организовались в колонну. Во главе колонны - депутаты, представляющие Национальное объединение, в числе которых Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Александр Кирштейнс, Имантс Парадниекс и дргуие. Но по словам журналистов, которые освещают это мероприятие из года в год, этом году людей меньше. Бросается в глаза число полицейских, которые рассредоточены везде, как и на местах сбора, так и по всей Вецриге. На мероприятии, судя по всему, присутствуют и иностранные активисты, которые держат в руках литовские и эстонские флаги", - рассказал журналист.

В целях безопасности площадь у памятника Свободы была огорожена барьерами уже с самого утра, в периметре дежурят сотрудники полиции. За ограждениями стояли несколько десятков человек, которые пришли наблюдать за происходящим.

Также среди присутствиющих были ярые противники шествия в память о легионерах СС, в том числе бывшая европарламентарий Татьяна Жданок. Антифашисты держали плакаты с надписями на разных языках "Они сражались за Адольфа Гитлера".

Жданок не подавала никаких заявок на мероприятия 16 марта, в связи с чем эта группа привлекла внимание и правоохранительных органов.

Как сообщил корреспондент Baltkom, один из протестующих, по всей видимости иностранец, которы имел при себе плакат с изображением нацистского концлагеря и надписью на английском языке "Они убивали евреев". Когда полиция подошла к мужчине, чтобы попросить его свернуть плакат, он стал выкрикивать на английском языке лозунги о свободе слова и оказывал сопротивление стражам порядка.

Мужчину скрутили и в наручниках проводили к полицейской машине, а потом увезли в участок для установления личности и составления протокола. Все происходящее на фото и видео фиксировали журналисты, которые освещают мероприятие.

Еще один человек был задержан за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

MixTV вел прямую видеотрансляцию на странице Mixnews в Facebook. Теперь ее можно посмотреть в записи.

Как накануне сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис, в этом году риск конфронтации в день памяти легионеров выше.

Он пояснил, что риск увеличивается из-за ряда событий, в том числе предстоящих выборов в Сейм и выборов президента России.

Министр добавил, что полиция в этом году готовится к дню памяти легионеров более серьезно. Численно в охране порядка также будут участвовать больше полицейских.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис выразил надежду, что мероприятия пройдут спокойно.

16 марта является неофициальным днем памяти людей, которые сражались в латышском легионе вооруженных сил Германии. Одни считают их борцами за независимость Латвии, другие - приcпешниками фашистов, третьи - жертвами обстоятельств, против своей воли попавшими на фронт.