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Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев пойдет на выборы президента России, которые пройдут 18 марта. Об этом Горбачев сообщил радио Baltkom.

При этом бывший политик отметил, что результаты выборов заранее очевидны.

«Я пойду. Думаю, больше того, что пишут газеты, я не скажу. Главное, по-моему, ясно. Выбор один», - сказал Горбачев.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Предполагается, что на них победит Владимир Путин, который является президентом с 2012 года, а до этого руководил страной с 2000 по 2008 годы.

От Латвии на выборы в Россию направлено два наблюдателя.