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По прошествии пяти лет с момента трагедии в Золитуде потерпевшие по-прежнему ждут справедливого решения суда, однако с юридической стороны это сложный процесс с большим количеством участников, поэтому дело требует времени. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала присяжный адвокат Евгения Тверьяновича-Боре.

"Слушания по этой трагедии проходят три раза в неделю. Заседания суда расписаны до конца 2018 года. На данном этапе в рамках уголовного процесса выслушаны эксперты. 20-го марта пройдут заседания, на которых будут выслушаны свидетели защиты", - рассказала Тверьяновича-Боре.

По ее словам, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

"Конечно, не исключено, что после завершения уголовного процесса, скорее всего, удовлетворить каждого потерпевшего в полной мере не удастся, и будет подана апелляция. Возможно, будут поданы и гражданские иски", - рассказала адвокат.

Напомним, 21 ноября 2013 года в рижском районе Золитуде произошло обрушение крыши торгового центра Maxima. Жертвами этой крупнейшей с момента восстановления независимости катастрофы стали 54 человека - посетители магазина, продавцы и спасатели.