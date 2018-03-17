Адвокат рассказала, почему затягивается дело о золитудской трагедии (3)

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Эксклюзив | 17 марта 2018 года, 10:14

По прошествии пяти лет с момента трагедии в Золитуде потерпевшие по-прежнему ждут справедливого решения суда, однако с юридической стороны это сложный процесс с большим количеством участников, поэтому дело требует времени. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала присяжный адвокат Евгения Тверьяновича-Боре.

"Слушания по этой трагедии проходят три раза в неделю. Заседания суда расписаны до конца 2018 года. На данном этапе в рамках уголовного процесса выслушаны эксперты. 20-го марта пройдут заседания, на которых будут выслушаны свидетели защиты", - рассказала Тверьяновича-Боре.

По ее словам, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

"Конечно, не исключено, что после завершения уголовного процесса, скорее всего, удовлетворить каждого потерпевшего в полной мере не удастся, и будет подана апелляция. Возможно, будут поданы и гражданские иски", - рассказала адвокат.

Напомним, 21 ноября 2013 года в рижском районе Золитуде произошло обрушение крыши торгового центра Maxima. Жертвами этой крупнейшей с момента восстановления независимости катастрофы стали 54 человека - посетители магазина, продавцы и спасатели.

Комментарии 3
Satīra1 час назад
А чему собственно удивляемся? Главные цели ведь достигнуты - ЕС и НАТО. остальное не важно. Даже убийство 54х человек, которые за хлебушком сходили...
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Hx2 часа назад
Все бесполезно, все утихнет, все будут как всегда, у кого больше денег тот и прав.
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Jurij Poletajev1 час назад
v latviji net nikakogo pravosudija ,vsjo eto postojannaja tegamotina ,bla,bla ,bla ,zevachka ,tjanut jachu za hujachu,bodvedut pod srok dejstvija zakona i zakrojut delo ,ja lichno stalkivalsja s latvijskim pravosudijem,ne verju i ne daj bog pridjot k tebe eta problema .....
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