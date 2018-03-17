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В Латвии существует большая проблема с преподаванием истории в школах. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал историк, исследователь института истории Латвии ЛУ Артур Жвинклис.

По его словам, именно это становится причиной искаженного понимания важных для Латвии дат, в том числе и 16 марта.

"Сталкивался с этим. Это большая проблема преподавания истории в Латвии. Я слышал мнение, что легионеры — это борцы за независимости Латвии. И все тут. Что они боролись против большевиков за независимость. То есть тоже самое, что говорили этим обманутым латышским парням в 43-44 годах. Такими же словами. Это никуда не годится. Во многом это зависит от учителей, потому что они выбирают книги. Они могут выбрать хорошие книги. Проблема еще в том, что мы нашли возможность переиздать в Латвии очень хорошую книгу об истории создания легиона. Она написана в эмиграции, выпущена в 1992 году Харалдом Биезайсом. Там он очень подробно рассказывает о преступной сущности создания легиона. Рассказывает о вине и ответсвенности немецких оккупационных властей и деятелях латвийского самоуправления. Но в школах мы об этом не говорим", - подчеркнул он.

16 марта является неофициальным днем памяти людей, которые сражались в латышском легионе вооруженных сил Германии. Одни считают их борцами за независимость Латвии, другие - приcпешниками фашистов, третьи - жертвами обстоятельств, против своей воли попавшими на фронт.