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Экс-офицер бундесвера (вооруженных сил) Германии Маркус Бергфельд и его жена Соня обратились в посольство России в Латвии с просьбой предоставить им политическое убежище в обмен на “сверхсекретную информацию”, сообщил накануне ряд интернет-ресурсов. В посольстве радио Baltkom подтвердили, что просьба о предоставлении убежища от семьи Бергфельд действительно была получена.

«Граждане Германии – семья Бергфельд – обратились в консульский отдел посольства России в Латвии с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории Российской Федерации. Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры», - сообщили в пресс-службе посольства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей. В обмен на помощь глава семьи готов раскрыть РФ некую «сверхсекретную информацию».

По его словам, на родине он и его близкие подвергались травле. Маркус опасается, что в случае возвращения в Германию его семье грозит опасность.

Как рассказал радио Baltkom президент Европейского информационного центра по правам человека в Вене Гарри Мурей, который помогал семье Бергфельд получить убежище, в настоящий момент семья уже покинула Латвию и отправилась в Россию.

Как сообщает интернет-ресурс ruskline.ru, Маркус Бергфельд уверен: «гонения и планомерное уничтожение семьи» связаны с тем, что он в 2011 году получил доступ к важной информации. В то время Маркус работал на некоем секретном военном объекте, на котором размещалось американское ядерное оружие. Бергфельд заявил, что после того как он узнал сверхсекретные данные, его уволили без объяснения причин, а его семья подверглась прессингу.

Маркуса и Соню лишили родительских прав. Бергфельды пытались вернуть через суд своих детей, отправленных в детские дома, однако получили отказ. В итоге им удалось забрать троих сыновей и уехать в Испанию. Две дочери Бергфельдов остались в Германии. После смерти старшего сына Нико от приема высокой дозы психотропных препаратов Маркус и Соня приняли решение попросить политического убежища в России, пишет ruskline.ru.