Политолог про "скучные" выборы: россияне голосовали за стабильность (17)

фото

Эксклюзив | 19 марта 2018 года, 11:28

Российские граждане выбрали стабильность ситуации в стране, отдав свои голоса за Владимира Путина. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, директор Института внешней политики Латвии, декан факультета европейских исследований Рижского университета имени Страдиня Андрис Спрудс.

По его словам, у Путина получилось мобилизовать своего избирателя, поскольку он набрал рекордное количество голосов за всю свою политическую карьеру.

"Выборы уже называли скучными. Было ясно, что господин Путин выиграет. Я думаю, что не особо важно, сколько он получил 75% или 77% голосов. Здесь важно, что явка была 67%. Первый раз мы можем говорить, что более 55 млн людей проголосовало за Путина. Самое большое число до этого было 52 млн голосов за Медведева в 2008 году. В этом смысле Путину удалось мобилизовать своего избирателя, чтобы тот вообще пошел на выборы. Хотя, наверное, россияне проголосовали за стабильность ситуации", - заявил Спрудс.

Также политолог отметил, что существенных изменений в российской политической системе не ожидается. Он указал, что для развития экономики России следует задуматься о сотрудничестве с Западом.

"Кто-то называет это "брежневским периодом" - здесь есть элемент стагнации и, очень радикальных перемен ожидать не стоит. Хотя люди голосовали за стабильность, они все равно хотят перемен. Не в политической сфере, а в сфере благосостояния. Эти выборы непростые — одним из самых больших вызовов для Путина станет пенсионная реформа. Если говорить про внешнюю политику, люди голосовали за великую страну и крепость, которая никому не сдается. Но если Россия хочет привлечь инвестиции, если Путин хочет, чтобы экономика работала, нужно взаимодействие с главными экономическими партнерами. Иначе, это невозможно. Надо выходить из ситуации находя элементы баланса между тем, чтобы Россия оставалась великой страной и пробовала сотрудничать с партнерами с Запада", - пояснил Спрудс.

Напомним, 18 марта в России прошли президентские выборы. По итогам подсчета 99,83% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,66% голосов на выборах президента России. Это рекорд всей его долгой политической карьеры.

Комментарии 17
Токарь1 час назад
Чтож вы тупыыые то такие, вот Задорнов про америкосов так говорил, на лицо видно как латвийские политики американизируются. Народ голосовал за стабильность в развитии страны, за гарантию что страну не развалят. То ли дело наши голосуют за разруху в стране, за русофобию. И продолжают зомбировать титульных о версии с агресивной Россиюшкой в то время пока разворовывают гос бюджет и делают из Латвии полигон. И вероятность того что прибалты в кооперации с великобританией и укропами развяжут войну как там "хайли лайтли" нежели наоборот.
2
Ответить
Лёлик1 час назад
Политолог про "скучные" выборы: россияне голосовали за стабильность
+++ Россияне голосуют за свою страну , а политолухи и Саньки , голосуют за возможность облизать американскую задницу ...
Ответить
А где они веселые?1 час назад
Может быть во Франции? Или в Германии? А может нас в этом году чем-то повеселит или хотя бы удивят?
Да, единственные американцы поместили наше правительство на некоторое время в шок.:)
1
Ответить