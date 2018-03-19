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Российские граждане выбрали стабильность ситуации в стране, отдав свои голоса за Владимира Путина. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, директор Института внешней политики Латвии, декан факультета европейских исследований Рижского университета имени Страдиня Андрис Спрудс.

По его словам, у Путина получилось мобилизовать своего избирателя, поскольку он набрал рекордное количество голосов за всю свою политическую карьеру.

"Выборы уже называли скучными. Было ясно, что господин Путин выиграет. Я думаю, что не особо важно, сколько он получил 75% или 77% голосов. Здесь важно, что явка была 67%. Первый раз мы можем говорить, что более 55 млн людей проголосовало за Путина. Самое большое число до этого было 52 млн голосов за Медведева в 2008 году. В этом смысле Путину удалось мобилизовать своего избирателя, чтобы тот вообще пошел на выборы. Хотя, наверное, россияне проголосовали за стабильность ситуации", - заявил Спрудс.

Также политолог отметил, что существенных изменений в российской политической системе не ожидается. Он указал, что для развития экономики России следует задуматься о сотрудничестве с Западом.

"Кто-то называет это "брежневским периодом" - здесь есть элемент стагнации и, очень радикальных перемен ожидать не стоит. Хотя люди голосовали за стабильность, они все равно хотят перемен. Не в политической сфере, а в сфере благосостояния. Эти выборы непростые — одним из самых больших вызовов для Путина станет пенсионная реформа. Если говорить про внешнюю политику, люди голосовали за великую страну и крепость, которая никому не сдается. Но если Россия хочет привлечь инвестиции, если Путин хочет, чтобы экономика работала, нужно взаимодействие с главными экономическими партнерами. Иначе, это невозможно. Надо выходить из ситуации находя элементы баланса между тем, чтобы Россия оставалась великой страной и пробовала сотрудничать с партнерами с Запада", - пояснил Спрудс.

Напомним, 18 марта в России прошли президентские выборы. По итогам подсчета 99,83% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,66% голосов на выборах президента России. Это рекорд всей его долгой политической карьеры.