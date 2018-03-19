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У любого химического вещества начинается процесс диффузии, простыми словами молекулы яда рассеиваются в воздухе, как рассеивается любой аромат духов. Все люди, начиная от сотрудников аэропорта, были бы отравлены. Такое мнение радио Baltkom выразил специалист в области химического оружия, создатель нервно-паралитического газа "Новичок" Вил Мирзаянов.

"Это просто сказка, что газ можно провезти в чемодане, не навредив при этом здоровью участников рейса. Все пассажиры и экипаж моментально бы отравились этим газом, так как любое химическое вещество испаряется. Вовремя процесса диффузии происходит рассеивание молекул вещества с большей концентрацией в пространство с меньшей концентрацией этого вещества. Таким образом, создается баланс вещества во всем объеме", - рассказал он.

Также создатель газа подчеркнул, что при наличии формулы, сделать "Новичок" могут только профессиональные химики.

"Это бы получилось, но только у профессионалов, которые имели дело с синтезом отравляющих веществ. Подобный газ можно сделать в лаборатории с огромным опытом работы в этой сфере. Надо иметь очень большие познания и опыт. Начинающие химики просто отравятся сами во время создания "Новичка"", - подчеркнул Мирзаянов.

Химик отметил, что, к сожалению, выкрасть образцы полученного газа из лаборатории не представляет сложности. И любой имеющий доступ в лабораторию может это сделать. Об этом Вил Мирзаянов не раз упоминал в своих книгах.

"Эта опасность существует, потому что контроль над расходом химических веществ ведется по весу. Скажем, если в лаборатории взять 10 граммов вещества, злоумышленник может взять 5 граммов и перенести их в свою ампулу, а недостающие 5 граммов дополнить совершенно нейтральным химическим веществом. Тогда вес будет совпадать и если придет проверка, то никаких вопросов не возникнет. Эта лазейка всегда существовала и сейчас, наверное, существует", - объяснил химик.

Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери. От отравления газом они впали в кому.

15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить Скрипаля и его дочь.

Последняя версия того как могли быть отравлены Сергей и Юлия, заключается в том, что "Новичком" был пропитан чемодан Юлии Скрипаль, с которым она летела из Москвы в Лондон.