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Выборы президента России нельзя назвать демократическими, так как до них не были допущены кандидаты, которые могли составить действующему главе государства Владимиру Путину реальную конкуренцию. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала депутат Сейм от фракции "Единство", член партии "Движение "За"", председатель Комиссии по европейским делам Лолита Чигане.

"Мы не совсем можем считать, что это были демократические выборы. Понятно, что Путин — единственный кандидат, который мог стать президентов, другие, которые могли составить ему конкуренцию, не были допущены до выборов. Так что называть этот процесс выборами не совсем правильно", - отметила Чигане.

Она также предположила, что отношения между Россией и странам Запада продолжат ухудшаться.

"У России сейчас большой конфликт с Великобританией, наверное, этот процесс будет продолжаться. В последнее время было сказано много острых слов, отношения между Россией и Западом будут ухудшаться", - сказала Чигане.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6% голосов, на втором месте с 11,08% голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66%). На четвертом — Ксения Собчак (1,67%).

Фото: flickr.com