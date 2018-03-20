Домбрава: в Латвии проживают тысячи врагов, проблему надо срочно решать! (88)

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Эксклюзив | 20 марта 2018 года, 19:02

Выборы президента России показали, что живущие в Латвии граждане России активно поддерживают ненавистных в Латвии политиков, об этом в соцсетях Twitter и Facebook написал Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Янис Домбрава.

Для искоренения такой ситуации политик предлагает прекратить выдачу разрешений на пребывание в стране для граждан России в обмен на инвестиции, рассмотреть возможность пересмотра разрешений на пребывание в Латвии проживающим здесь россиянам, а также пересмотреть сетку вещания русскоязычного государственного телеканала, который оказался полностью недейственным инструментом интеграции..

Mixnews публикует пост политика в переводе на русский язык.

Нельзя осуждать тот факт, что граждане России, проживающие в Латвии, активно принимают участие в выборах президента России. Тут можно задать вопрос об их выборе — примерно 94,4% или 19 608 из 20 765 граждан России, которые приняли участие в выборах в Риге, Лиепае и Даугавпилсе и проголосовали за Путина.

К этим данным можно смело приплюсовать 480 избирателей, которые голосовали за кандидата от компартии и 191 избирателя, которые проголосовали за Жириновского, который не один раз призывал уничтожить страны Балтии.

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Это значит, что примерно 98% от проживающих в Латвии граждан России проголосовали за враждебных кандидатов в президенты России. Отсюда можно заключить, что в Латвии живут несколько тысяч человек, которые враждебно настроены по отношению к Латвийской Республики.

Ни один раз от местных политиков слышали, что программа выдачи ВНЖ позволяет многим оппозиционерам России скрыться от Путина. Так где эти многочисленные опутинские оппозиционеры, которые, как буд-то бы бегут от Путина и получают вид на жительство в Латвии? Где?

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Латвии необходимо сделать следующие шаги, чтобы решить эту проблему.

Во-первых, надо прекратить практику выдачи разрешения в обмен на недвижимость и банковские инвестиции. Во-вторых, надо ужесточить разрешения на пребывание в Латвии, выданные гражданам России. В-третьих, надо фундаментально пересмотреть программу интеграции для всех граждан третьих стран, к тому же надо реформировать содержание русскоязычного канала латвийского телевидения LTV7, который оказался полностью недейственным инструментом интеграции.

Пользователи соцсети Facebook поддержали Домбраву и выразили недоумение, почему в Латвии проживает столько граждан России, тем более которым здесь все не нравится. Но были и такие, кто указал, что Россия - большой сосед, с которым лучше дружить.

"Путин для проживающих в Латвии русских как кинозвезда, которая их обаяла, о реальной ситуации они ничего не знают. Они голосовали бы за обязъяну или клоуна, если бы их выдали за президента России", - пишет один пользователь.

"Спасибо за ваше мнение! А как насчет финансовой оккупации со стороны ЕС? Что лучше: самые большие в мире соседи или все же кредит на двадцать поколений?" - написал другой комментатор.

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Как ранее сообщил депутат Сейма от нацблока Эдвин Шноре, обрусение латвийского медиапространства повлекло за собой рост числа избирателей, голосующих за Владимира Путина.

Депутат отметил, что нужно подумать о том, как можно по возможности сильнее отдалить Латвию от "русского мира, а не приближаться к нему".

Также Шноре отметил, что в Латвию переезжают жить сторонники Путина, а не его противники.

фото: Mixnews, flickr.com

Комментарии 88
Вадим1 час назад
В Латвии проживают тысячи врагов - проблему надо решать!
Враги вытолкнули большую часть активного населения из страны, оставшихся довели до обнищания.
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Брат1 час назад
Домбрава, друг свободы. открой мешки КГБ! Почитаем!!!
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Рыбачок1 час назад
Работать не пробовал, хуторянин?
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