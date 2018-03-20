Эксклюзив |

Многие продавцы собак, уклоняясь от уплаты налогов, намеренно не регистрируют животных. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала основатель и руководитель приюта для животных Ulubele, а также руководитель портала dzivniekupolicija.lv Илзе Джонсоне.

«Необходимо, чтобы собака до шести месяцев была чипирована. Если вы решили купить пса, то он должен быть уже зарегистрирован и чипирован на имя заводчика, а после договора купли-продажи выполняется перерегистрация на имя нового хозяина. Так должно быть, но эта норма не соблюдается», - рассказала Джонсоне.

По ее словам, заводчики неохотно соблюдают эту норму.

«Продавцы не регистрируют животных. Это плохо. Хотя такая норма упрощает жизнь и хозяевам и самим животным, в случае болезни или потери питомца. Многие заводчики отказываются регистрировать собак, избегая налогов. Они прикрываются тем, что это хобби, а не бизнес и обходят закон. Но мы заинтересованы не в деньгах, а в охране животных. Чип - это паспорт собаки. У них есть история жизни, и эта история должна быть зафиксирована для будущих хозяев», - пояснила специалист.

Руководитель портала dzivniekupolicija.lv также отметила, что сейчас они активно работают над тем, чтобы предложить Кабинету министров поправки к закону, запрещающие продавать или покупать собак без регистрации.

«Например, если собака находится в приюте, мы обязаны ее зарегистрировать. В качестве хозяина указываем компанию-приют, а потом уже после адаптации оформляем документы на нового хозяина. Случается так, что человек покупает незарегистрированную собаку с рук, например, где-то на рынке, а через несколько месяцев животное умирает, после чего он просит разобраться с продавцом. Но откуда мы можем знать, что собака принадлежала именно указанному заводчику, если нет чипа, а значит и нет доказательств», - заключила Джонсоне.

Как сообщалось, с этого года вступили в силу новые правила Рижской думы, касающиеся владельцев собак: введен новый порядок регистрации животных и усилится контроль за соблюдением требований по содержанию питомцев.

Фото: pixabay.com