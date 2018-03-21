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Президентские выборы в России показали, что российский народ един и у него есть национальный лидер. Печально, что в Латвии за годы независимости так и не нашлось политического лидера, который сплотил бы народ. Об этом в рамках программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom сказала одна из дозвонившихся слушательниц.

"Дорогие политики, учитесь, сплачивайте народ! За годы независимости не было ни одного политика, который сказал бы, что в Латвии единый народ, и не важно, русскоязычный ты или латыш. Может, кто-то пытался говорить об этом, но это настолько затиралось, что складывается впечатление, будто у нас нет политического лидера, который сплотил бы народ. Политик строит свою политическую карьеру, а работает ли он на благо нашего государства? Увы, к сожалению, в Латвии делают все наоборот", - сказала женщина.

По мнению радиослушательницы, Латвия проводит ошибочную политику, полагаясь на своих заокеанских союзников, тогда как налаживать надо отношения с ближайшим соседом - Россией.

"До сих пор наше правительство Путина не поздравило, оно, видимо, ждет пока поздравит товарищ Трамп? И только потом мы, у которых нет собственного мнения, тоже будем поздравлять. Ведь это очевидно, что эти выборы нельзя не признать. Непонятно, что хотят наши политики показать, игнорируя свободные выборы в России. Это настолько недальновидно, настолько безграмотная внешняя политика, и внутренняя тоже", - констатировала жительница Латвии.

фото: flickr.com/ievinya