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Инициатива о начале учебы в школе с шести лет соответствует требованиям 21-го века. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала советник мэра Риги по вопросам образования Эвия Папуле.

По ее словам, чем раньше начать обучение, тем лучше будут результаты учеников. Шесть лет - это тот возраст, когда дети хотят все знать, считает эксперт.

"Дети и физически, и умственно готовы учиться читать, писать. Я за эту реформу. И одобряю инициативу, потому что не у всех родителей есть возможность отдать своего ребенка на подготовительные курсы в шесть лет, когда ребенок уже готов учиться, зато в школу отдать можно", - сказала Папуле.

Она отметила, что Минобразования не намерено никого принуждать, со скольких лет отдать ребенка в школу - это будут решать сами родители.

"Это будет выбор родителей, не обязательно. Но хочу сказать, что в этом возрасте ребенок лучше усваивает информацию. Министерство образования предлагает родителям выбор. Можно отдать ребенка в школу с шести, семи или восьми лет", - сообщила Папуле.

Напомним, Министерство образования ранее выступило с предложением понизить школьный возраст до шести лет. Идею уже поддержали государственные секретари. У педагогов, впрочем, остается множество вопросов. Например, как надо обучать детей и что делать, если ребенок в шесть лет не готов идти в школу.

Министр образования Карлис Шадурскис заявил, что в критике предложения министерства, чтобы школа начиналась с шестилетнего возраста, "слишком много стонов". Также, добавил министр, возраст начала обучения не меняется и будет составлять, как и прежде, пять лет, но подготовительный этап будет сокращен с двух лет до года. Выбирать, реализовать ли программу дошкольного обучения в школе или в детском саду, будут самоуправления.