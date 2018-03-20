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В Латвии часто используют Россию именно в качестве психологического врага, чтобы было проще отвести глаза от насущных проблем внутри государства. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог, директор Института внешней политики Латвии, декан факультета европейских исследований Рижского университета имени Страдиня Андрис Спрудс.

«После 2014 года отношения с Россией существенно ухудшились. Тут нет дыма без огня. Если даже такие страны, как США, Франция или Германия говорят о вмешательстве России во внутренние политические процессы других государств. Но надо быть последовательными в своей критике. Я повторю слова Путина «мухи должны быть отдельно, котлеты отдельно». А то у нас сейчас имя так называемого агрессора часто используется, чтобы оправдать увеличение военных расходов или показать, что виновный кто-то другой, но не мы», - пояснил Спрудс.

Тем не менее, он признал, что этот метод пользуется популярностью.

«Старая схема. Это придумано не только что, и не Латвией, и не странами Запада. Внешний враг использовался в психологических целях с начала истории. Абсолютно нормальная часть политического процесса. Вопрос в том, как далеко ты в этом направлении движешься, и как далеко зайдешь. Например, Министерство обороны Латвии дошло до абсурда, связывая с Россией массовое распространение фотографии, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич изображен за столом в компании нескольких мужчин», - отметил политолог.

Он отметил, что в Латвии многие учреждения периодически завяливают о том, что Россия представляет угрозу.

«Не надо искать вину России везде, во всех наших бедах. Это уже смешно. Утрировать ситуацию там, где вообще нет России. Например, в ситуации с фотографией агентства AP. Министерство обороны занялось расследованием и оказалось, что опубликованный агентством AP снимок доказывает связь Римшевича с Россией, и следовательно, с отмыванием российских денег. Вообще об исследованиях должны заявлять другие институты, а не военное ведомство. А у нас в Латвии как будто проходят соревнования, кто первый крикнет об угрозе со стороны России», - сказал Спрудс.

Напомним, как ранее писал Mixnews,в связи с событиями в банковском секторе, а также задержанием президента Банка Латвии, Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.