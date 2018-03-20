Политолог: в Латвии соревнуются, кто первый заявит о российской угрозе (10)

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Эксклюзив | 20 марта 2018 года, 20:35

В Латвии часто используют Россию именно в качестве психологического врага, чтобы было проще отвести глаза от насущных проблем внутри государства. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог, директор Института внешней политики Латвии, декан факультета европейских исследований Рижского университета имени Страдиня Андрис Спрудс.

«После 2014 года отношения с Россией существенно ухудшились. Тут нет дыма без огня. Если даже такие страны, как США, Франция или Германия говорят о вмешательстве России во внутренние политические процессы других государств. Но надо быть последовательными в своей критике. Я повторю слова Путина «мухи должны быть отдельно, котлеты отдельно». А то у нас сейчас имя так называемого агрессора часто используется, чтобы оправдать увеличение военных расходов или показать, что виновный кто-то другой, но не мы», - пояснил Спрудс.

Тем не менее, он признал, что этот метод пользуется популярностью.

«Старая схема. Это придумано не только что, и не Латвией, и не странами Запада. Внешний враг использовался в психологических целях с начала истории. Абсолютно нормальная часть политического процесса. Вопрос в том, как далеко ты в этом направлении движешься, и как далеко зайдешь. Например, Министерство обороны Латвии дошло до абсурда, связывая с Россией массовое распространение фотографии, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич изображен за столом в компании нескольких мужчин», - отметил политолог.

Он отметил, что в Латвии многие учреждения периодически завяливают о том, что Россия представляет угрозу.

«Не надо искать вину России везде, во всех наших бедах. Это уже смешно. Утрировать ситуацию там, где вообще нет России. Например, в ситуации с фотографией агентства AP. Министерство обороны занялось расследованием и оказалось, что опубликованный агентством AP снимок доказывает связь Римшевича с Россией, и следовательно, с отмыванием российских денег. Вообще об исследованиях должны заявлять другие институты, а не военное ведомство. А у нас в Латвии как будто проходят соревнования, кто первый крикнет об угрозе со стороны России», - сказал Спрудс.

Напомним, как ранее писал Mixnews,в связи с событиями в банковском секторе, а также задержанием президента Банка Латвии, Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.

Комментарии 10
Дык1 час назад
Заявляют о русской угрозе ваши нацыки-параноики, которые устраивают вражду между народами.
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))1 час назад
Ну а как же этим убогим нацикам еще голоса то перед выборами заработать?Благо нацистов в Латвии среди латышей не так много осталось,это видно по итогам последних выборов,что они даже 10 процентный барьер по голосам переплюнуть не в состоянии!А тут на выборы президента страны которую они все ненавидят,столько людей пришло!Вот они на говно и исходят!Жаба душит!Я бы больше удивился,если бы эта вся гоп компания не по вылизала из своих нор,после такого события!Помяните мое слово,еще жди бурной речи от жабы Вейдмане!Вот где веселье для таких как Latviesu Pidriot и Санек то будет!Вот там срача будет мама не горюй!С нетерпением жду от нее статейку!Хоть по угораю с этой жирной проститутки )
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Рубль1 час назад
Первый идет на Уйх!
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