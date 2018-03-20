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Для Латвии важно, чтобы в России сохранялась стабильная ситуация, считает глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович. Как он отметил в интервью радио Baltkom, именно за стабильность проголосовали россияне на прошедших выборах президента РФ.

"Для нас, лавтвийцев, стабильность на востоке нашей границы дорогого стоит. Что касается внутриполитических притсрастий, ожиданий разочарований - это не ко мне. Я рассуждаю эгоистично, исходя из латвийских интересов. Нам крайне выгодно, чтобы в этом неспокойное время на востоке большой сосед излучал стабильность", - сказал Урбанович.

По его словам, отношения между Россией и Латвией сегодня во многом зависят от последней.

"Они могут измениться в любую сторону, и все зависит прежде всего от латвийских властей. Будут латвийские власти состязаться в русофобии - они качнутся к еще более прохладным. Будут сдержаннее шагать в ногу с европейскими русофобами - ситуация может накрениться к добрососедству, и даже увеличению товарооборота в торговых отношениях", - сказал Урбанович.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47%. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6% голосов, на втором месте с 11,08% голосов - Павел Грудинин. На третьем - Владимир Жириновский (5,66%).