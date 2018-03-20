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Крупнейший частный банк Латвии Rietumu banka сообщил части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями. Об этом стало известно порталу The Bell.

Как сообщает интернет-ресурс, эти счета заблокированы, и чтобы вернуть к ним доступ, владельцам придется раскрыть бенефициаров офшоров, рассказать о происхождении их средств, деловых партнерах и даже обстоятельствах знакомства с ними.

О блокировке счетов офшорных компаний The Bell рассказали два клиента банка, получивших от него соответствующие письма. Их слова подтвердил член совета Rietumu Александр Гафин. Он пояснил блокировку требованиями регулятора - Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

В Комиссии по рынкам, финансам и капиталу (FKTK) Латвии The Bell пояснили, что все латвийские банки обязаны отказаться проводить транзакции, если есть обоснованные подозрения, что деньги получены преступным путем. На вопрос, предъявляла ли комиссия специальные требования к Rietumu, в FKTK отвечать отказались.

Если клиенты Rietumu хотят проводить операции с заблокированными счетами, им нужно будет раскрыть бенефициаров офшорных компаний и источники средств.

В письме, которое получили клиенты (есть у The Bell), есть подробная инструкция с огромным списком документов — предоставление всей этой информации по сути делает офшорную юрисдикцию бессмысленной. Вот что должны предоставить владельцы замороженных счетов, если хотят продолжить сотрудничество с банком.

Рассказать о самой фшорной компании: где зарегистрирована, чем занимается, сколько зарабатывает, есть ли у нее сотрудники.

О бенефициаре: считается ли он политически значимой персоной (PEP), откуда у него деньги, есть ли у него юридические лица. Отдельно клиент должен отчитаться о своих деловых партнерах — а также о том, при каких обстоятельствах они установили рабочий контакт.

В списке документов также есть СV бенефициара, рекомендации от публично известных компаний и заявление о том, что владелец компания не нарушает национальные и международные санкции — его надо подписать.

Что будет с деньгами

Главный вопрос — можно ли будет вывести деньги с заблокированных счетов. Гафин на него не ответил, пресс-служба Rietumu не ответила на запрос The Bell. Латвийское издание db.lv пишет, что банк будет принимать любые платежные распоряжения только после углубленного анализа (due diligence).

Чтобы вывести деньги с заблокированного счета, надо подать запрос через интернет-банк, а дальше банк будет решать: возможно, средства разрешат перевести без дополнительных бумажек — но только на счет той же компании в другом банке, а возможно, банк потребует дополнительных документов, сказали корреспонденту The Bell в колл-центре Rietumu.

Конец офшорного рая

За Rietumu, вероятно, последуют и другие банки. FKTK уже внесла законопроект, который предлагает запретить банкам работать с компаниями-пустышками.

Сегодня на долю оффшорных компаний приходится 36,7% всех банковских счетов в Латвии. А среди тех, которые открыли нерезиденты, эта доля еще выше – 44,5%. У скольких из них бенефециары — россияне, неизвестно.

Как сообщалось, латвийские банки в ближайшее время будут вынуждены будут избавиться не только от офшоров, но и от большей части средств иностранцев: доля их денег в местных банках должна снизиться примерно до 5%. Для сравнения: на начало 2017 года она составляла почти 43%.

Официально на депозиты клиентов из СНГ приходится 7,2% средств в латвийских банках, сказали The Bell в пресс-службе FKTK.

Источник: The Bell

Фото: fidusuisse-offshore.com