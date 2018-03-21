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Латвии в лице президента и премьер-министра стоит поздравить Владимира Путина с переизбранием на посту президента России, так как это предусматривает дипломатическая практика. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Европарламента, бывший министр обороны, а также иностранных дел Латвии Артис Пабрикс.

"Я думаю, что здесь мы не должны думать слишком долго, необходимо исходить из дипломатической практики. Не важно, что мы думаем и насколько демократичны были эти выборы. Переизбрание любого главы — это важная вещь, и если бы я был премьер-министром или президентом, я бы поздравил Путина с переизбранием", - сказал Пабрикс.

При этом он отметил, что Латвии необходимо обезопасить предстоящие выборы в Сейм от влияния Кремля.

"Нам важно помнить, что все государства сегодня более ли менее заботятся о том, чтобы не было каких-то акций во время выборов. В связи с этим надо использовать все возможности, чтобы во время выборов в Сейм ничего не исходило от российской стороны. Латвия, конечно, не является главным объектов интересов России, но не все так просто", - отметил Пабрикс.

Он также прокомментировал высокую явку проживающих в Латвии российских избирателей во время выборов 18 марта.

"Трудно заставить граждан другого государства быть своими, они все-таки граждане России. Насколько я знаю, около трети всех, кто регистрирован в Латвии, проголосовали. При этом за Путина было намного больше людей, чем в самой России. Это не вопрос к жителям и гражданам Латвии, это суверенное дело россиян, они могут голосовать за тех, кого хотят", - сказал Пабрикс.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47%. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6% голосов, на втором месте с 11,08% голосов - Павел Грудинин. На третьем - Владимир Жириновский (5,66%).

Между тем, у посольства России в Риге образовалась длинная очередь избирателей, которые хотели проголосовать на выборах президента РФ.