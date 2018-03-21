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Наринэ Абгарян - российская писательница армянского происхождения. Автор множества книг: ироничных, смешных, грустных, ностальгических, но всегда талантливых. "С неба упали три яблока", "Зулали", "Манюня", "Понаехавшая" - равнодушными не оставляют никого. Новинка "Дальше жить" появилась на книжных полках буквально на днях. И тут же разлетелась по читателям.

Наринэ Абгарян рассказала Евгении Шафранек о книгах, любви, войне, мире, родине и своих читателях.

Новая книга "Дальше жить". О чем она, насколько трудно далась и почему ее надо прочитать?

"Иногда мне кажется, что писать я стала потому, чтобы однажды вернуться к теме войны. К сожалению, я знаю о ней не понаслышке, она сидит во мне ржавым гвоздём и не даёт продохнуть.

Я помню людей, которые её пережили и которые не смогли. Мне хотелось написать о них – скупыми простыми словами. О том, как они с этой мукой продолжают жить. Или не жить.

Моя подруга Заира Абдуллаева, заставшая войну в Грозном, однажды рассказывала, как им пришлось бежать из того страшного города, как они жили беженцами в неустроенной махачкалинской квартире на пятом этаже – без воды, без каких-либо маломальских человеческих условий.

Она носила воду из Каспия – мама тяжело болела, хотелось, чтобы в доме было чисто, и протирала полы. На половицах потом оставались белёсые разводы от солёной воды, и назавтра Заира снова собиралась на берег Каспия – за водой. Чтоб стереть разводы. Мне кажется моя книга – попытка стереть такие же солёные разводы со своей души. Очень надеюсь, что это у меня получилось."

У вас довольно активная социальная позиция, но при этом вы человек светлый и с хорошим чувством юмора. Как удаётся удержать такой баланс?

"Наверное, одно не должно отрицать или исключать другое. Я действительно переживаю из-за того, что творится на моей исторической родине, как и переживаю ситуацию в России, потому что я живу здесь и люблю эту страну, которая стала родиной для моего сына.

Хотелось бы нормальной адекватной власти, что здесь, что там, чтобы не было коррупции, чтобы старики получали нормальную пенсию, чтобы люди верили в то, что завтрашний день наступит."

Кто ваш читатель? Вы как-то себе представляете его?

"У меня потрясающий читатель: добрый, отзывчивый, с отличным чувством юмора. Недавно я была на парижской книжной ярмарке, и люди, которые наблюдали мою встречу, говорили потом, что читатель у меня особенный – очень открытый и лучезарный. Это большой комплимент для автора."

Легко ли произведение выпустить в люди и наблюдать за его самостоятельной жизнью со стороны?

"Мне совершенно не сложно. Единственное, что не даёт покоя – это сомнения: справилась ли я, написала ли достойное."

Есть какое-то свой рецепт простого человеческого счастья?

"Есть, конечно. Здоровье близких, мирное небо над головой. Человеку на самом деле не многое нужно для счастья. Покой и воля – это и есть счастье, другим оно, в моём представлении, и не бывает."

Если сплин, тоска, как вытаскиваете себя из этого состояния?

"Сын. Я бесконечно благодарна ему за то, что он такой понимающий и любящий. Иногда я уезжаю в Берд. Это моё место силы, потому что я там родилась и там живут мои мама с папой."

Что такое любовь для вас?

"Преданность и всепрощение."

Чего вам больше всего не хватает в большом городе?

"Гор. Никогда и нигде не ощущаешь свою бесконечность и свою же скоротечность, как там, на самой вышине. В горах можно услышать голос небес."

Идеальное утро?

"Лето, чашка кофе, сыр, черешня. И джаз."

Как бы вы описали русскую современную литературу? Чего ей не хватает или наоборот, перебор?

"Она разная, но по-другому и не бывает. Есть сильные писатели, есть те, кому досталось меньше дара. В этом нет ничего ужасного, каждый занимает свою нишу, у каждого – свой читатель.

Очень люблю Евгения Водолазкина, Алексея Иванова, Гузель Яхину, Марину Степнову, Яну Вагнер. Вот сейчас с огромным удовольствием читаю книгу Петра Алешковского «Рыба и другие люди». Хорошей литературы много, но из читательского эгоизма всегда хочется, чтобы её было больше."

Ваша заветная мечта?

"Написать роман, к которому у меня не будет претензий. Боюсь, это неосуществимая мечта. Я ужасный самоед."

Чему бы хотели научиться, но никак не хватает времени?

"Мудрости и терпению."

Девиз по жизни?

"Где-то прочитала и на всю жизнь запомнила девиз Марка Аврелия: «Оно любило осуществляться». С тех пор придерживаюсь его. Хочется верить, что оно действительно любит осуществляться. И даже так: любит и осуществляется."

Фото: из личного архива Наринэ Абгарян