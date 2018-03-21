Специалист: министру сообщения невыгодно говорить про ремонт дорог (34)

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Эксклюзив | 21 марта 2018 года, 18:43

В Латвии в ближайшее время состояние дорог не улучшится.  Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил председатель правления Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш, комментируя ежегодное финансирование местных дорог.

«Состояние дорог в Латвии лучше не станет, а наоборот — будет только ухудшаться. Европейские деньги уходят на главные дороги, которые более-менее приведены в порядок за исключением отдельных отрезков. А если говорить о региональных и местных дорогах, то там все будет только больше изнашиваться», - пояснил Берзиньш.

По его словам, средства выделяемые на дороги, позволяют только залатать отдельные болезненные участки.

«Для того, чтобы только поддерживать дороги в сносном состоянии и не уходить в минус, ежегодно требуется 400 млн евро минимум. Это при условии, что у нас имеются и средства еврофонда. Министр сообщения не комментирует эти цифры. Ему просто очень невыгодно разговаривать на эти темы. Как только заходит разговор, он сразу переводит тему, мол, в этом году мы выделили 23 миллиона евро на развитие местных дорог. А что такое эти 23 миллиона? Это ничего! На эти деньги мы опять отремонтируем какие-то маленькие кусочки местных дорог. А принципиального поворота к лучшему это все равно не создаст», - заключил Берзиньш.

Как сообщалось, после таяния снега и прошедших дождей на некоторых автодорогах Латвии образовалось целое озеро.

Комментарии 34
Патриот 15 часов назад
Долг Латвии превысил 13милард евро!? Где деньги скоты?
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Фант 15 часов назад
Дороги будут хуже ихуже, дорожный налог будет выше и выше!
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Светлана 15 часов назад
Как только выйдет приложение DP draugs /друг ПБ/, - а к тому идёт, - я сразу же отступлю от принципов! Стукану на тебя за разжигание межнациональной розни.
Тебя посодют.
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