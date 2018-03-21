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50 лет назад импровизации в юморе было больше, нежели в современных ток-шоу. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил постоянный член жюри КВН, режиссер Юлий Гусман.

«КВН- это империя, объединяющая людей всех народов. Несмотря на такое большое количество юмористических шоу, КВН всегда был, есть и будет. Передачу можно разложить на два основных аспекта: во-первых, это художественная самодеятельность. Во-вторых, каждый год «как цветок из-под асфальта» рождаются новые шутки, несмотря на то, что КВН вытесняется огромным количеством юмористических шоу. Есть Comedy Club и другие смешные передачи, состав которых образовался благодаря КВН»,- пояснил Гусман.

Он отметил, что передача КВН со временем видоизменилась, но подчеркнул, что это не является минусом.

«Участники клуба идут в ногу со временем, и передача уже не такая, какой был в шестидесятые. Говорят, что тогда КВН был лучше, смешнее... Но ведь природа юмора движется вперед. Передача изменилась - юмор стал более музыкальным и театральным. Юмор того времени, и юмор сегодняшнего дня — разный. Но это хорошо. В наше время было много импровизации, что было актуально. Сегодня импровизация из КВН практически исчезла»,- заключил Гусман.

Как сообщалось, Центр стратегических коммуникаций НАТО и Минобороны Латвии, провели исследование сатиры и юмора российских развлекательных передач. В результате этого исследования, было констатировано, что передачи КВН, Максима Галкина и Ивана Урганта «укрепляют господство Владимира Путина», прививают мысль, что «Россия — страна ценностей», а «лидеры стран Восточной Европы наивны или глупы».