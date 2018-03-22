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Президент США Дональд Трамп, подписав указ о введении пошлин на ввоз стали и алюминия, фактически ввел санкции против ЕС, считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Политик в этой связи задается вопросом, будет ли Европа выступать против такого решения. По словам Лембергса, указ Трампа обрекает европейские страны, в том числе и Латвию, на многомиллионные убытки.

"Президент США Дональд Трамп, введя таможенный налог на аллюминий и сталь, применил к ЕС экономические санкции. Вопрос - будет ли Европейский союз защищать свои интересы. И если будет, то как", - написал Лембергс в своем аккаунте микроблогов Twitter.

По его словам, здесь затронуты экономические интересы США, и Трамп будет отстаивать их, несмотря ни на что.

"Деньги правят миром, и кто этого еще не понял, тот поймет позже. Здесь замешаны большие финансовые интересы. Фактически начата экономическая война. США защищают свои интересы, и это правильно. А вот будет ли Евросоюз защищать свои, мы еще посмотрим", - указал Лембергс.

Политик также назвал блефом выстраивание хороших взаимоотношений между европейскими странами и США. "Деньги, деньги и еще раз деньги, а все хорошие взаимоотношения - это блеф", - подчеркнул вентспилсский градоначальник.

ASV prezidents D.Tramps, ieviešot muitas nodokli tēraudam un alumīnijam, ir piemērojis ekonomiskās sankcijas ES. Jautājums - vai un kā Eiropas Savienība aizstāvēs savas intereses: https://t.co/WeIiFzDLsE — Aivars Lembergs (@AivarsLembergs) 21 марта 2018 г.

Между тем, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обеспокоены таким решением главы США. По их словам, это приведет к торговым войнам между США и Европой.

Ранее на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном главы МИД стран Балтии заявили о своем намерении обсудить это положение.

"Мы выразили общую позицию о том, что экономические войны, торговые войны – это не то, чего мы ожидаем. Мы надеемся, что можно будет согласовать позиции", – сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич полностью поддержал литовского коллегу.