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Латвия, вероятно, единственная страна в мире, которой указали, что надо ограничить деятельность компаний-пустышек, и она оперативно выполняет это указание. Так считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс.

"Есть ли еще в мире такое государство, которое запретило бы своим банкам работать с "компаниями-пустышками"? Кто-нибудь знает?", - вопрошает Лиепниекс.

Директор департамента сообщения РД Эмилс Якринс на это ответил, что к сожалению, уважение как к самостоятельной нации приближается к нулю.

"Без сомнений, мы многого чего не знаем, но у нас уже было несколько сфер народного хозяйства, из которых одну, как свистнули извне, без возражений ликвидировали", - написал Якринс.

Нашелся и такой пользователь, который назвал латышский народ бесхребетным.

"Когда-то русским лизали зад, теперь то же делаем других хозяевам. Народ без хребта!", - написал комментатор.

Напомним, Совет по развитию финансового сектора накнуне одобрил запрет так называемых компаний-пустышек, сообщил возглавляющий его премьер-министр Марис Кучинскис. Рассмотреть этот вопрос в правительстве планируется 3 апреля, в Сейме - 8 апреля, добавил премьер.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отметила, что цель запрета компаний-пустышек - добиться, чтобы финансовый сектор в Латвии был стабильным, надежным и предлагал такие услуги, которые поддерживают народное хозяйство, а не создают риски.

Ранее FKTK сообщила, что среди клиентов латвийских банков 26 081 компания-пустышка, в том числе две компании латвийского происхождения.

Удельный вес этих компаний в кредитном обороте во всех латвийских банках составляет 36,57%, а в сегменте иностранных клиентов - 44,5%.

Всего же у латвийских банков примерно 2,6 млн клиентов.