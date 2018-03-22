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Владимира Путина не стоило поздравлять с переизбранием на четвертый срок, как это сделал Раймонд Вейонис, так как сам Путин инициировал продление срока полномочий президента России, считает парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

"С чем поздравлять Путина?...С тем, что он сам себе продлил срок полномочий президента еще на 6 лет?, - вопрошает Иеслниекс в соцсети Twitter.

Один из комментаторов указал, что Вейонису после такого точно надо уходить в отставку.

Vai nav pienācis laiks pēc šādiem "sveicieniem" palūgt vējoņa kungam doties pelnītā atpūtā? Tas, manuprāt, bija apkaunojums Latvijai un tiem ideāliem par kuriem iestājamies. Gribētos, līdzīgi kā amerikāņiem ar Trampu, lai arī mums sāktos akcija #NavMansPrezidents pic.twitter.com/72Oh2I9AfO — MeşhurKarınca (@MeshurKarinca) 21 марта 2018 г.

"Не пришло ли время после таких "поздравлений" попросить господина Вейониса отправиться на заслуженный отдых? Это было стыдно для Латвии и для тех идеалов, за которые мы выступаем. Хотелось бы, чтобы как у американцев по поводу Трампа, тоже началась акция #NavMansPrezidents", - написал мужчина.

А еще один пользователь указал, что благодаря тому же Путину, таким как Иесалниекс будет с кем бороться.

"По крайней мере, известно, чем будешь заниматься 6 лет, а не искать другое зло", - написал фолловер.