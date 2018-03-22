Соцсеть об избрании Путина: внешний враг есть - Иесалниексу будет чем заняться (28)

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Эксклюзив | 22 марта 2018 года, 08:36

Владимира Путина не стоило поздравлять с переизбранием на четвертый срок, как это сделал Раймонд Вейонис, так как сам Путин инициировал продление срока полномочий президента России, считает парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

"С чем поздравлять Путина?...С тем, что он сам себе продлил срок полномочий президента еще на 6 лет?, - вопрошает Иеслниекс в соцсети Twitter.

Один из комментаторов указал, что Вейонису после такого точно надо уходить в отставку.

"Не пришло ли время после таких "поздравлений" попросить господина Вейониса отправиться на заслуженный отдых? Это было стыдно для Латвии и для тех идеалов, за которые мы выступаем. Хотелось бы, чтобы как у американцев по поводу Трампа, тоже началась акция #NavMansPrezidents", - написал мужчина.

А еще один пользователь указал, что благодаря тому же Путину, таким как Иесалниекс будет с кем бороться.

"По крайней мере, известно, чем будешь заниматься 6 лет, а не искать другое зло", - написал фолловер.

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Комментарии 28
Sedna1 час назад

Справедливости ради нужно отметить, что теперь не только эта зеленая прыщая сопля Иесалниекс будет занята. А про такого же Домбраву забыли? А про красотку Вейдеманиху, Элерте, Дзинтарса, Калниете и прочих и прочих собратьев по интеллекту и героев и героинь ЛР? Хоть чем-то займутся. А может от собственной злобы и яда и задохнутся.
6
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f2k1 час назад
Вендетта иесалнекса против Путина.
О как.
Микроб против медведя, ничего, главное завалить, том уж запинаем.
В общем - сказочный .....
7
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Njv1 час назад
Ну ты как там? У тебя ночная смена была? Пришел на сайт, воняя аглицким дерьмом? :)))
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