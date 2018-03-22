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После первой проверки Вантового моста Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) сделало вывод, что объект находится в аварийном состоянии. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала директор ГБКС Светлана Мякушкина.

"Мы осмотрели часть моста со стороны центра, помимо обрушившейся лестницы мы посмотрели еще две лестницы, основы моста. Лестница — это отдельная конструкция. Но были констатированы обрушения опор моста, проржавевшая арматура, разрушившейся бетон. Он в аварийном состоянии. Теперь надо понять, насколько это повлияло на несущую силу моста. Понятно, что любое содержание требует вложений. Но это всегда меньше, чем масштабные работы из-за полного разрушения. Вантовый мост разрушен из-за времени, не было достаточно ремонтных работ", - сказала она.

Директор бюро отметила, что ухаживать за объектами надо постоянно.

"Мы хотим, чтобы законом была закреплена обязанность проводить детальную проверку мостов раз в пять лет. Но в течение этих пяти лет надо проводить хотя бы визуальные проверки. Техническое состояние не зависит от возраста объекта, здания. Тут многое зависит от собственника и того, как за этим объектом ухаживают", - сказала она.

Напомним, мэр Риги Нил Ушаков ранее заявил, что капитальный ремонт Вантового моста может начаться только осенью, поскольку сначала необходимо закончить второй этап ремонтных работ Островного моста.

Вантовый и Островной мосты - самые большие в Риге, Островной мост был в худшем состоянии, поэтому было решено сначала отремонтировать его, а потом начать ремонт Вантового моста, пояснил он.

Фото: flickr.com