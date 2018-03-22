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Отправленное поздравление Владимиру Путину с победой на президентских выборах в Росиии только на третий день, показывает всю несостоятельность Раймонда Вейониса, как главы государства. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил эксперт в области общественных отношений Марцис Бендикс.

«Президент Латвии выдержал трехдневную паузу, потому, что как глава государства, он никакой. Он тряпка. Победа Путина на выборах могла стать неожиданностью только для олигофрена. За несколько месяцев можно было обдумать все ходы по вопросу поздравления. В вместо того, чтобы обдумывать, Вейонис решил выжидать, мол, посмотрим, как другие страны себя поведут», - пояснил Бендикс.

По его словам, президент сам дискредитировал себя тем, что долго не мог определиться с поздравлением.

«А ведь Трамп вопреки всем рекомендациям советников поздравил Путина с переизбранием. Произошел разрыв шаблона. Нельзя человеку, занимающему такую должность в Латвии, говорить, что он еще не решил поздравлять или нет, что ему надо подумать… Теперь независимо от принятых действий, Вейонис лишний раз доказал всем, что у нас в Президентском дворце отсиживается пустое мето», - сказал эксперт.

Он также предположил, что могло повлиять на оттягивание решения.

«Я думаю, что больше всего такое долгое принятие решения повлияла президент Эстонии, которая поздравила российского лидера. И Вейонис оказался между двумя соседями противоположных мнений. И он как человек, который не пользуется своим умом, если такой даже и имеется, попал в просак. В дипломатии очень много мелочей, которые сказываются потом. Очередь из поздравлений Путина была большой. Все здравствующие прокоммунистические или левые ублюдки у власти спешили поздравить первыми. Сюда можно отнести и Венесуэлу, Кубу и, наверное, КНДР», - отметил Бендикс.

Он добавил, что дипломатия требует умения общаться, невзирая на конфликтные отношения.

«Мы с Россией не только соседи по географии, наши государства имеет полные дипломатические отношения. При полных отношениях поздравление не чрезмерная вежливость. Простое нейтральное поздравление было бы чем-то, что иллюстрирует хотя бы нейтральные отношения. Допусти Литва взяла курс покруче. Отказалась вовсе поздравлять. Если они все просчитали, то молодцы. Поддерживаю. Но дипломатия все равно существует, вне зависимости от существующих проблем между странами», - заключил Бендикс.

Как сообщалось, президент Латвии долго не мог определиться, поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России или нет. В итоге 21 марта Вейонис отправил Путину письменное поздравление.