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Президент Латвии Раймонд Вейонис знал, что он поздравит Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, он просто долго думал над содержанием послания своему коллеге. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший президент Латвии Гунтис Улманис.

"Я не думаю, что господин Вейонис сомневался. Он просто хорошо подумал. При том, это не свадебное поздравление, и не личное. Это поздравление — государственное. Я уверен, что он эти вопросы обсуждал с Министерством иностранных дел. Было подготовлено продуманное поздравление с конкретными пожеланиями. Я думаю, что наш президент повел себя достойно. Сделал все хорошо", - отметил Улманис.

По словам экс-президента, Латвии стоит строить благоприятные отношения с Россией.

"Есть Трамп, есть Эстония, и есть мы. Я думаю, поздравление Вейониса от этого не зависело, конечно, времена меняются. В мое время я мог бы договориться о личной беседе с президентом России. Сегодня это уже невозможно. Приходится хорошо подумать над тем, как строить отношения с РФ. Если нет любви, вражда нам тем более не нужна", - заявил Улманис.

Как уже сообщалось, президент Латвии долго не мог определиться, поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России или нет. В итоге 21 марта Вейонис отправил Путину письменное поздравление.

Фото: flickr.com