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После введения системы электронного здравоохранения у латвийских семейных врачей прибавилось работы, а некоторым пациентам стало сложнее приобрести лекарства. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава Ассоциации семейных врачей Латвии Паулс Принцис.

«На днях произошел серьезный сбой в системе. Из интернет-базы пропали больничные листы, и работодатели не могли увидеть их в системе. Они стали звонить семейным врачам, нам пришлось искать данные и отвечать им за каждого пациента. Только спустя неделю больничные удалось вернуть в систему», - рассказал Принцис.

По его словам, свежий опрос показал, что более половины врачей Латвии жалуются на работу системы э-здоровья. Теперь врачу приходится больше работать с компьютером, чем с пациентом.

«Работа идет медленнее. Медсестры не могут работать в системе, все должен делать только врач или помощник врача. Это очень замедляет рабочий процесс. Однако, сейчас уже появляются идеи, чтобы внести поправки в закон и разрешить медсестрам работать в э-здоровье», - отметил Принцис.

Он также указал на другие сложности для пациентов, связанные с введением системы э-здоровья.

«По правилам сегодня нельзя покупать препараты, выписанные по рецепту за друга, знакомого или родственника. Даже лежачие пациенты, после инсульта, например, должны написать в Национальную службу здравоохранения доверенность на человека, который пойдет в аптеку покупать ему лекарства. Это очень сложно», - отметил Принцис.

Напомним, 1 января в Латвии началось обязательное государственное внедрение системы э-здоровья. В первые дни проблемы с работой системы коснулись ряда медицинских учреждений по всей Латвии.