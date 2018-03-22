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Председатель Сейма Инара Мурниеце поблагодарила политиков, проголосовавших за перевод образования на госязык. Политик считает, что таким образом латвийское общество станет сплоченным, а государство крепким. Об этом представитель нацблока написала в соцсети Twitter.

"Сейм сегодня принял историческое, очень уважаемое в год столетия Латвии решение — о переводе образования на госязык. Объединим общество, укрепим государство. Спасибо всем, кто голосовал за!", - написала Мурниеце.

Saeimā šodien vēsturisks, simtgades cienīgs lēmums - par pāreju uz izglītību valsts valodā! Vienojam sabiedrību, stiprinām valsti. Paldies visiem, kas balsoja par! — Ināra Mūrniece (@IMurniece) 22 марта 2018 г.

Как сообщалось, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

За поправки проголосовали 58 депутатов, 18 выступили против.

Согласно новым правилам, в начальной школе обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), в седьмом-девятом классах — 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) — обучение идет только на латышском языке. Исключение — предметы, связанные с родным языком.

Предложение по поправкам подал министр образования Карлис Шадурскис в начале октября прошлого года. Сразу же за этим последовали первые протесты против реформы - Русский союз Латвии, штаб защиты русских школ и отдельные депутаты "Согласия" выступали за сохранение билингвального образования. За сохранение билингвального образования за короткое время было собрано более 10 тыс. подписей, однако в феврале правительство подало поправки в Сейм.

Фото: flickr.com