Эксклюзив |

Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - певец, участник "Евровидения-2018" от Чехии, а также композитор, продюсер и режиссер музыкальных клипов Миколас Йозеф.

Миколас Йозеф будет участвовать в "Евровидении" с песней Lie To Me.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Mikolas Josef