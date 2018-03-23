На радио Baltkom - участник "Евровидения-2018" Миколас Йозеф
Эксклюзив | 23 марта 2018 года, 12:00
Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - певец, участник "Евровидения-2018" от Чехии, а также композитор, продюсер и режиссер музыкальных клипов Миколас Йозеф.
Миколас Йозеф будет участвовать в "Евровидении" с песней Lie To Me.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/Mikolas Josef