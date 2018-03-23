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Партия "Согласие" обратится к президенту Латвии с просьбой не провозглашать поправки о переводе школ на латышский язык обучения. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил заместитель председателя фракции Игорь Пименов добавив, что в случае отказа президента, депутаты оппозиции обратятся в Конституционный суд.

"Сегодня письмо, подписанное главой фракции Янисом Урбановичем, будет передано президенту. Но вряд ли президент пойдет нам навстречу. Зная настроения, которые царят среди большинства депутатов Сейма и политические силы, которые выдвинули Вейониса в президенты, с трудом верится, что господин президент сделает над собой усилие и поступит вопреки мнениям большинства в парламенте. Но поскольку у нас есть такая возможность, мы не можем ее не использовать", - пояснил депутат.

Он подчеркнул, что у Латвии есть международные обязательства обеспечивать защиту интересов нацменьшинств.

"Если президент провозгласит закон, то мы обратимся в Конституционный суд Латвии. В 2005 году суд уже рассматривал волну латышизации. И мы полагаем, что те решения суда могут быть основанием для обжалования последнего решения парламента. Латвийская республика подписывала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. В этой конвенции прописаны обязательства государства перед своими гражданами", - пояснил Пименов.

Однако политик отметил, что сомневается в эффективности и этого шага.

"По моему глубокому убеждению, все равно все будет решено степенью осознания перевода обучения родителей школьников. Они должны осознать опасность продолжения своей идентичности, своих детей и внуков. Конечно, в итоге все решается теми людьми, которые потребляют эту реформу", - заключил Пименов.

Напомним, как уже писал Mixnews, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону об образовании и к Закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.