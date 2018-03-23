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Учиться на неродном языке очень сложно, дети поставлены в неравные условия. К тому же, если половина страны берет репетиторов, то значит проблема в обучении латышскому языку. Так считает мать двух мальчиков - учащихся 6-ого и 8-ого классов, которые после обучения в школе нацменьшинств перешли учиться в латышскую школу.

Своим мнением о переводе обучения на госязык женщина поделилась в рамках программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom.

"Еду со старшим сыном в машине и звоню по его настоянию. У меня два сына учатся в 6 и 8 классе, учились в русской школе и теперь, уже второй год мы учимся в латышской школе. Поэтому о проблеме могу подробно рассказать, зная ситуацию изнутри", - рассказала слушательница.

"Мое мнение, что нарушаются права детей, дети находятся в неравных условиях, когда обучаются на неродном языке. Хотя отношение к школе очень хорошее, никаких претензий мы не имеем, но ребята теряют в знаниях. И теряют в знаниях глобально. Они изучают язык, но знаний не добирают. И больно на это смотреть. Мы совершенно не против того, чтобы дети знали латышский язык, но не таким жестоким способом", - подчеркнула женщина.

По словам радиослушательницы, многие люди недовольны, потому что "сыро все" - нет достаточной информации и нет никаких методик.

"Я действительно много ребятам помогаю. Подтверждаю, что учебники и сама методика преподавания составлены не на очень хорошем уровне. Очень далеко от учебников, например, по английскому языку. Обучаться очень сложно. Действительно многим детям берутся репетиторы. Если почти половине страны берутся репетиторы, то, наверное, что-то не так в обучении латышскому языку", - указала женщина.

По словам матери двух подростков, такое отношение государства приводит к тому, что родители задумываются над образованием детей за границей.

"Очень переживаем, и знаете, приходим к мысли отправлять детей учиться за рубеж, так как, накатывает обида, потому что мы со всей душой хотим знать язык, но очень сложно учиться на неродном языке. Хочется гуманного отношения государства, особенно к детям, тогда бы все наладилось", - считает слушательница.