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Пользовательница соцсети Facebook Юлия Супаташвилли возмущена состоянием зверей в Рижском зоопарке. В частности, женщина обеспокоена судьбой белых медведей, которые выглядят замученными и вынуждены влачить жалкое существование.

"Это белый медведь....Так написано на табличке в Рижском зоопарке. Немой вопрос в голове....какого черта он такой "не белый"?????? Я всегда ,когда подхожу к этому вальеру ,хочу задать вопрос.. что за условия содержания животного...бассейн пустой,снег и айсберги "липовые", а эта горка в бассейн,...куда скользить по ней на попе, воды-то нет?! Почему такая экономия на почетном "ветеране" зоопарка? Жалко воды? Нужно найти спонсоров,чтоб наполнить бассейн водой и мишка вдоволь поплескался?", - возмущена женщина.

По ее словам, почему руководство зоосада, отстраивая новые объекты, не приводит в порядок старые вольеры, где животные вынуждены влачить жалкое существование.

"Вот смотрю я на него и такая тоска берёт...почему этот несчастливый билет достался именно ему??????Кто-то скажет...всё как в жизни....каждому своё...Но если отбросить демагогию,то получается осознанное издевательство над животным...Это "страшный сон"белого медведя на воле. Какого хрена тратить на строительство Африканской саванны столько денег, если рядом медведь страдает от своей жизни в этом гадюшнике....А ведь должны были обеспечить север! Не можете создать условия достойные, фига Вам господа,а не БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ! Летом зрелище еще хуже.....тоже отсутсвие воды и наше палящее латвийское солнце...и от этого всего медведь уже не белый.…Угнетает эта картина....Ведь мы ответственны за тех,кого приручили", - написала очевидица, поясняя, что это крик души неравнодушного человека.