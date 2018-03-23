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В Rietumu banka на протяжении последнего года происходят сокращения персонала. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил член совета банка Александр Гафин, говоря о требовании Комиссии по рынку финансов и капитала сократить обслуживание рискованных нерезидентов.

«Понимая, что клиентская база со временем сократится, мы уже год назад начали сокращать коллектив. Плюс к этому часть услуг становится электронными, и с некоторыми сотрудниками нам приходится расставаться по умолчанию. Мы все это предвидели», - рассказал Гафин, комментируя информацию анонимного источника Baltkom о массовых сокращениях.

Гафин отметил, что из-за сокращения допустимого объема бизнеса обслуживания нерезидентов в латвийских банках до 5%, многие клиенты Rietumu начали беспокоиться.

«Да, сейчас проводятся проверки клиентов. Конечно, они беспокоятся. Но мы должны выполнить требование надзирающего органа. Никто не заблокировал или отобрал счета навсегда. Мы должны выяснить происхождение содержащихся в нашем банке средств», - заключил он.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Rietumu banka сообщил части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями.

Фото: fidusuisse-offshore.com