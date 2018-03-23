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В Государственное агентство занятости (ГАЗ) не обращался ни один из уволенных сотрудников банка ABLV, заявившем в феврале о самоликвидации. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала пресс-секретарь агентства Сигне Биеранде.

По ее словам, ГАЗ активно сотрудничает с кадровой службой ABLV Bank и готово помочь уволенным сотрудникам, но ни одного запроса за три недели еще получено не было.

В настоящее время в базе данных агентства уже отбираются вакансии в финансовом и банковском секторе, которые планируется предлагать оставшимся без работы сотрудникам.

В январе этого тогда в группе ABLV Bank работали 893 человека. Если все эти сотрудники останутся без работы, то число трудоустроенных людей в стране уменьшится на 0,1%, отмечают в Минфине.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.