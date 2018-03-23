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Законопроект об образовании, предусматривающий перевод обучения в школах только на латышский язык не должен устраивать всех. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил глава парламентской фракции и один из лидеров Союза "зеленых" и крестьян Аугустс Бригманис добавив, что сразу всем жителям угодить невозможно.

«После приобретения независимости прошло много лет. Выросло новое поколение. Это страна, в которой все происходит на латышском. Каждый гражданин, рождающийся здесь, должен его знать на очень хорошем уровне. Что это будет за государство, в которой жители не знают языка. Я не понимаю, что здесь может быть непонятного», - сказал Бригманис.

Он добавил, что готов к критике со стороны недовольных переводом обучения на латышский язык.

«Конечно, много будет тех, кто не согласен с переводом школ. В конце концов, невозможно принять законы, которые устраивали бы всех. Все люди разные, с разным подходом к этому вопросу. Но я смотрю в будущее и уверен, что должно быть именно так», - сказал политик.

Он пояснил, что для сплочения общества необходимо не только реализовывать перевод образования на госязык.

«Интеграция проходит не только через школы. Сплочение повседневно происходит во время общения людей на работе, на отдыхе. В интеграции задействованы все аспекты жизни, не только учебные заведения. Этот более емкий вопрос» - заключил Бригманис.

Напомним, как уже писал Mixnews, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону об образовании и к Закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.