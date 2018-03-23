Эксклюзив |

Решение о выдворении из Латвии российских дипломатов вынудит Россию сделать то же самое. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил депутат сейма Латвии, член парламентской комиссии по иностранным делам Сергей Потапкин.

«Еще какое-то время назад мы могли говорить, что дипломаты работают для того, чтобы у генералов работы не было. Теперь мы видим, что так называемые латвийские дипломаты бегут впереди генералов объявлять России войну. То, чем занимается Ринкевич, ничего общего с дипломатией и международной политикой не имеет. Он занимается самопиаром. Любит и умеет это делать, высылая из Латвии артистов, журналистов. Теперь добрались и до дипломатов», - сказал Потапкин.

По его словам, такими действиями Латвия может сама себе навредить.

«Ничего хорошего от этого обострения ждать не стоит. Теперь не будут подписаны и согласованы очередные для Латвии важные договоры. Хотя наше государство могло отказаться от рекомендаций и не проявлять солидарности с Великобританией. Мы снова упустили замечательную возможность промолчать. Если дипломаты будут выдворены из Латвии, реакция не заставит себя ждать. Россия поступит аналогично»,- заключил депутат.

Между тем, в интервью радио Baltkom пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Гинтс Егерманис сообщил, что Латвия планирует в настоящий момент выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России, которые занимаются в Латвии разведкой.

Таким образом внешнеполитическое ведомство выражает солидарность с другими странами ЕС.

«Мы вместе с Великобританией и другими странами ЕС обсуждаем каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля. В понедельник будут сделаны конкретные шаги. Речь идет не о дипломатах, а о тех, кто ведет разведывательную деятельность и имеет дипломатический паспорт. К понедельнику мы закончим координационную работу с другими государствами ЕС, после чего сможем назвать конкретное число людей», - сказал он.

Егерманис не уточнил, сколько стран примут участие в акции солидарности.