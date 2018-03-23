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Не столь важен приезд чиновников на чемпионат, гораздо важнее приезд команд. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил российский спортивный журналист и комментатор Константин Выборнов.

"Чемпионат мира по футболу пройдет на высшем уровне и в этом у меня нет никаких сомнений. Также ярко, как прошла олимпиада в Сочи Политические решения не повлияют на проведения мероприятия. Каждый может принимать те решения, которые считает нужным принимать. У нас общемировая демократия. Однако, не приезд той же королевской семьи в Россию никому не испортит праздник", - почеркнул Выборнов

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Британские министры и члены королевской семьи не приедут на ЧМ по футболу 2018. Это связано с тем, что Британия усматривает "российский след" в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Впрочем, на сборную Англии, завоевавшую путевку на ЧМ-2018, и английских болельщиков, это решение не распространяется.