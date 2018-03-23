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После того, как Сейм утвердил языковую реформу в школах нацменьшинств, многие родители, чьи дети учатся в школах с билингвальной системой образования, задумались об отъезде из Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, а также организатор Латвийского родительского форума Константин Чекушин.

«Вы сами свидетели того, как все быстро развивается. Конечно, это решение свалилось на родителей, как снег на голову, не все пока осознают, к чему мы пришли, у всех тревога. Мы уже собирались в частном кругу и обсуждали решение Сейма, все жалуются и говорят, что не понимают, как это будет работать, если нет педагогов. Или это будет фикция, или будут менять учителей, никто не понимает. Минобразования сейчас закрыло двери перед всем обществом и творит что хочет. Кто-то из родителей говорит, что уедет, кто-то — что будет учить ребенка по-английски, кто-то будет искать какие-то частные варианты. Некоторые все-таки надеются, что политики поменяют свое решение», - сказал Чекушин.

Он также добавил, что противники реформы надеются на то, что принятые поправки отменит Конституционный суд Латвии или Европейский суд.

Напомним, Сейм вчера в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против было 18.