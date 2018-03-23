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Отсутствие дипломатических отношений между двумя государствами может означать только то, что они находятся в состоянии войны. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, комментируя намерение латвийских властей выдворить из страны сотрудников российских спецслужб.

«По сути дела, когда заканчиваются дипломатические отношения, начинается война. Дипломатия — это своего рода продолжение войны. Когда начинаются дипломатические действия, война заканчивается. А наоборот — значит, надо воевать. Мы идем к войне? Это говорит только о слабости, о том, что у людей не хватает политической воли. Есть только поза, стоять в позе не очень-то красиво. Придет время, и все задумаются — как теперь восстанавливать отношения с Россией. Наш бюджет, наш транзит зависят от добрососедских отношений. То, что мы делаем — стреляем себе в ноги», - сказал Юрканс.

Напомним, как ранее заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, Латвия рассмотрит вопрос о высылке из страны сотрудников российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием, в связи с «делом Скрипаля». Принимать решение Рига будет в сотрудничестве с другими странами ЕС, это может произойти в течение следующей недели.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта в британском городе Солсбери. Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство.