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Частные вузы не стремятся отчислять студентов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал исполняющий обязанности ректора TSI Юрис Канелс.

«Частные вузы не стремятся отчислять студентов. Если студент сам продолжает поддерживать контакт с учебным заведением, он платит за образование и продолжает посещать зачеты и экзамены, то мы стараемся идти ему навстречу и не отчислять. Например, TSI работает с каждым студентом индивидуально»,- пояснил исполняющий обязанности ректора TSI Юрис Канелс.

Он пояснил, что каждый несданный вовремя экзамен становится платным.

«Сейчас у нас стабилизировалось число учащихся. Оно составляет 2800 студентов на самых разных формах обучения: очном, заочном, дистанционном. Но действительно, за каждую пересдачу экзамена необходимо платить. И эта сумма возрастает с каждым последующим экзаменом. Но я не могу сказать, что мы нянчимся со студентами и предоставляем возможность пересдавать предметы по 15 раз», - сказала Канелс.

Напомним, журналисты LTV7 выяснили, что из латвийских ВУЗов студентам платных отделений очень трудно вылететь по причине банальной неуспеваемости.

Фото: classpic.ru