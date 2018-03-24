Эксперт: частные вузы не заинтересованы в отчислении студентов (4)

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Эксклюзив | 24 марта 2018 года, 10:04

Частные вузы не стремятся отчислять студентов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал исполняющий обязанности ректора TSI Юрис Канелс.

«Частные вузы не стремятся отчислять студентов. Если студент сам продолжает поддерживать контакт с учебным заведением, он платит за образование и продолжает посещать зачеты и экзамены, то мы стараемся идти ему навстречу и не отчислять. Например, TSI работает с каждым студентом индивидуально»,- пояснил исполняющий обязанности ректора TSI Юрис Канелс.

Он пояснил, что каждый несданный вовремя экзамен становится платным.

«Сейчас у нас стабилизировалось число учащихся. Оно составляет 2800 студентов на самых разных формах обучения: очном, заочном, дистанционном. Но действительно, за каждую пересдачу экзамена необходимо платить. И эта сумма возрастает с каждым последующим экзаменом. Но я не могу сказать, что мы нянчимся со студентами и предоставляем возможность пересдавать предметы по 15 раз», - сказала Канелс.

Напомним, журналисты LTV7 выяснили, что из латвийских ВУЗов студентам платных отделений очень трудно вылететь по причине банальной неуспеваемости.

Фото: classpic.ru

Комментарии 4
Рижанин3 часа назад
Как только образование становится платным - качество обучения становится хуже.
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Владлен2 часа назад
А чего им отчислять, плата то идет, основное условие контракта студент выполняет. TSI не заинтересовано в недоборе студентов. Стоит учесть что часть специальностей предлагаемых им студентам будет фактически не актуальна через 10 лет. А новые программы у них недоступны. Так что можно не терять зря деньги и время там.
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рижанин43 минуты назад
Тянут двоечников за уши.И что потом такие "специалисты" наделают? Типа "максимы" в золитуде?В советское время была требовательность и ответственность.А сейчас плати и будет тебе бумажка,типа "высшее образов",да и не одно.А сколько кошелек позволяет,столько и будет.Латвия сделала большой шаг назад в образовании.А вот школы Финляндии перестраиваются под советское образование.
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