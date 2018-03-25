Эксклюзив |

В Латвии существуют отдельные отрасли, в которых на работу предпочитают брать латышей, а не русскоязычных. Об этом в рамках программы "Вечерний Интерактив" на радио Baltkom рассказала одна из слушательниц.

"Я хотела сказать, что отчуждение однозначно чувствуется в работе. Есть конкретные отрасли, в которых работают только латыши и, русскоязычные туда с русскими фамилиями не допускаются. На собеседование могут даже не пригласить. Например, это практикуется в рекламных агентствах и некоторых СМИ. Очень мало русскоязычных работают в латышских СМИ. Я работала конкретно в фирмах, где есть только латыши. Если бы я не закончила латышскую среднюю школу, шансов бы у меня не было туда попасть", - отметила девушка.

По словам слушательницы, одной из проблем русскоязычных в Латвии является то, что их не достаточно знакомят с латышской культурой в школе.

"У меня дочь учится в русской школе, в третьем классе. Они на уроках литературы больше проходят материал, связанный с русской культурой. А в латышских школах они проходят латышские национальные сказки. В русских школах просто дают тексты на латышском языке, без какого-либо культурного наследия. Когда я сама перешла в латышскую среднюю школу, я была шокирована, потому что там изучали и Аспазию, и Райниса, и Mērnieku laiki. В русских школах это не проходят!", - рассказала она.

Напомним, как уже писал Mixnews, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону об образовании и к Закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

Фото: pixabay.com