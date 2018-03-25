Слушательница Baltkom: с русской фамилией могут не позвать на собеседование (36)

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Эксклюзив | 25 марта 2018 года, 18:23

В Латвии существуют отдельные отрасли, в которых на работу предпочитают брать латышей, а не русскоязычных. Об этом в рамках программы "Вечерний Интерактив" на радио Baltkom рассказала одна из слушательниц.

"Я хотела сказать, что отчуждение однозначно чувствуется в работе. Есть конкретные отрасли, в которых работают только латыши и, русскоязычные туда с русскими фамилиями не допускаются. На собеседование могут даже не пригласить. Например, это практикуется в рекламных агентствах и некоторых СМИ. Очень мало русскоязычных работают в латышских СМИ. Я работала конкретно в фирмах, где есть только латыши. Если бы я не закончила латышскую среднюю школу, шансов бы у меня не было туда попасть", - отметила девушка.

По словам слушательницы, одной из проблем русскоязычных в Латвии является то, что их не достаточно знакомят с латышской культурой в школе.

"У меня дочь учится в русской школе, в третьем классе. Они на уроках литературы больше проходят материал, связанный с русской культурой. А в латышских школах они проходят латышские национальные сказки. В русских школах просто дают тексты на латышском языке, без какого-либо культурного наследия. Когда я сама перешла в латышскую среднюю школу, я была шокирована, потому что там изучали и Аспазию, и Райниса, и Mērnieku laiki. В русских школах это не проходят!", - рассказала она.

Напомним, как уже писал Mixnews, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону об образовании и к Закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

Фото: pixabay.com

Комментарии 36
шустрый1 час назад
Что то хреново лОтыши Райниса изучают,судя по их поведению.
3
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Не Лоялен1 час назад
Ага а латыши все белые и пушистые!Все с вами так и рвутся иметь дело!А про твоих земляков хахлов вообще молчу!я не могу понять только одного,раз тебе хахол,так в Латвии русские жить мешают,что ты до сих пор тут делаешь?Вали обратно на Украину откуда ты вылез!В руки автомат,и вперед родина мать зовет!Я не понимаю одного,что тебе конкретно сделали русские?Что ты их всех так поголовно ненавидишь?Может тебя в детстве мужики анальной девственности лишили?))
4
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Светлана1 час назад
"Они на уроках литературы больше проходят материал, связанный с русской культурой. А в латышских школах они проходят латышские национальные сказки..."

Верное наблюдение.
Русская культура невероятно огромна и многогранна сама по себе. И латышская культура рядом с ней - как рядом с горой кротовая кучка. И девушка сокрушается о латышской? Не дают! Она скорбит.... Вот образец русского латыша будущего.

Но даже если ты выучишь всю латышскую культуру от Паулса да Райниса, и вызубришь все дайны - у тебя же русская фамилия.
Знаешь, что я тебе скажу, чтобы им точно угодить? Отрекись!
8
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